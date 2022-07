Zilhicce ayı ilk 10 gecesi kılınacak namaz ve tarifi! (4 rekat namaz) Zilhicce ayında kılınacak namazlar ve yapılacak ibadetler nelerdir?

Zilhicce'nin ilk 10 gecesinde kılınacak namaz hangisidir? Zilhicce ayının ilk 10 gecesi her gün kılınacak mühim bir namaz vardır. Alimler bu namazın kılınmasını tavsiye etmiştlerdir. Peki, Zilhicce ayında kılınacak 4 rekat namaz hangisidir? Zilhicce'nin ilk 10 gecesi kılınacak 4 rekatlık namaz ve tarifi nasıldır?

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN?

Zilhicce ayı 30 Haziran 2022 günü başladı. Zilhicce'nin 1. günü 30 Haziran Perşembe 2022 tarihine denk gelmektedir. Zilhicce'nin 1. gecesi ise 29 Haziran'ı 30 Haziran'a bağlayacak gecedir.

ZİLHİCCE'NİN İLK 10 GECESİ KILINACAK MÜHİM BİR NAMAZ VE TARİFİ

Hüseyn ibnü Ali (Radıyallahu Anhüma) 'nın, babası Ali (Radıyallahu Anh) 'dan rivayetine göre, Rasulullah (Salllahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Zülhicce'nin onu girdiği zaman ibadette gayretli olun, çünkü o günler Allah-u Te'ala'nın faziletli kıldığı ve gecesinin hürmetini gündüzünün hürmetine eş yaptığı günlerdir. Her kim 10 gecelerden birinde, gecenin son 3'te 1'i kaldığında 4 rekat kılar, her rekatta 1 Fatiha suresi, Birer kere Felak ve Nas suresi, 3 kere İhlas Suresi ve sonra da Ayetel-Kürsi okur ve bunu her rekatta tekrar eder, namazını bitirince ellerini kaldırarak:

Arapça :

[ Sübhanezilızzeti velceberut. Sübhanezilgudreti velmelekut. Sübhanellahilhayyillezi lêyemut. Lê ilêhe illê hüve yühyî veyümît vehüvehayyüllêyemüt. Sübhanellahi rabbilıbêdivelbilêd. Velhamdülillahi hamden kesîran tayyibemmübâraken alê külli hâl. Allahüekberu kebîrâ. Rabbünê cellecelêlühü vegudratühü biküğlli mekên. ]

Türkçe Anlamı :

[ İzzet ve ceberut (ululuk ve büyüklük) sahibini tesbih ederim. Kudret ve melekut (güç ve eşsiz mülk) sahibini tesbih ederim. Hiç ölmeyecek diri olan Allah'ı tesbih ederim. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Kendisi hiç ölmeyecek tek diridir. Kulların ve yurtların Rabbi olan Allah'u tesbih ederim. Her halükarda bol, tertemiz ve bereketli tüm hamdler Allah'a mahsustur. Allah her şeyden çokta büyüktür. Rabbimiz'in celali ve kudreti(nin eserleri) her mekanda (meydana çıkmakta)dır. ]

der, daha sonra dilediği şeyle dua ederse şüphesiz bu kimseye haram olan Beytullah'u haccetmiş, Nebi (Salllallahu Aleyhi ve Sellem) 'in kabrini ziyaret etmiş ve Allah yolunca cihat etmiş kimseler kadar sevap ihsan edilir. Bu kişi Allah-u Te'ala'dan ne isterse mutlaka kendisine verilir. Bu namazı 10 gecenin her birinde kılarsa Allah-u Te'ala onu Firdevsi Ala'a yerleştirir. Kendisinden her günahı siler ve ona (bir munadi tarafından:) '(Geçmiş günahların silindi) amel işlemeye yeniden başla.' denilir."

Namazın kısaca tarifi nasıldır? Hangi sureler okunur?

Zilhicce'nin ilk 10 gecelerinin her birinde kılınacak 4 rekat namaz;

1. rekatında : 1 Fatiha + 1 Felak + 1 Nas + 3 İhlas + 1 Ayetel Kürsi okunur.

1 Fatiha + 1 Felak + 1 Nas + 3 İhlas + 1 Ayetel Kürsi okunur. 2. rekatında : 1 Fatiha + 1 Felak + 1 Nas + 3 İhlas + 1 Ayetel Kürsi okunur.

1 Fatiha + 1 Felak + 1 Nas + 3 İhlas + 1 Ayetel Kürsi okunur. 3. rekatında : 1 Fatiha + 1 Felak + 1 Nas + 3 İhlas + 1 Ayetel Kürsi okunur.

1 Fatiha + 1 Felak + 1 Nas + 3 İhlas + 1 Ayetel Kürsi okunur. 4. rekatında : 1 Fatiha + 1 Felak + 1 Nas + 3 İhlas + 1 Ayetel Kürsi okunur.

(Kaynak : Abdülkadir el-Ciylânî, el-Ğunye)

(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, hadisleri, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını Arapça'dan çeviren, günümüze ulaştıran ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

BU NAMAZ HANGİ GÜNLER KILINIR?

Zilhicce'nin ilk gecesi 29 Haziran'ı 30 Haziran'a bağlayan gecedir. Bu 2022 yılı için geçerlidir. Her yıl Hicri günler değişkenlik göstermektedir. Bu namazı Zihicce'nin ilk 10 gecesi kılabilirsiniz. Yani namazı kılacağınız tarihler şu şekilde:

Zilhicce ayı 1. gecesi : 29 Haziran'ı 30 Haziran'a bağlayan gece

Zilhicce ayı 2. gecesi : 30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gece

Zilhicce ayı 3. gecesi : 1 Temmuz'u 2 Temmuz'a bağlayan gece

Zilhicce ayı 4. gecesi : 2 Temmuz'u 3 Temmuz'a bağlayan gece

Zilhicce ayı 5. gecesi : 3 Temmuz'u 4 Temmuz'a bağlayan gece

Zilhicce ayı 6. gecesi : 4 Temmuz'u 5 Temmuz'a bağlayan gece

Zilhicce ayı 7. gecesi : 5 Temmuz'u 6 Temmuz'a bağlayan gece

Zilhicce ayı 8. gecesi : 6 Temmuz'u 7 Temmuz'a bağlayan gece

Zilhicce ayı 9. gecesi : 7 Temmuz'u 8 Temmuz'a bağlayan gece

Zilhicce ayı 10. gecesi : 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece

TERVİYE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR?

Dört rekat ve ardından iki rekat olmak üzere altı rekat kılınır. Kılınacak bu 4 rekatın birincisinde bir kere Asr suresi, ikincisinde Kureyş suresi, üçüncüsünde Nasr suresi, dördüncüsünde ise üç kere İhlas suresi okunur. Ardından kılacağı iki rekatın her bir rekatında üç kere İhlas suresi okunur. İşte böyle yapan kişi terviye gününün ve o gün Mina'da zikredenlerin sevabını bulur.