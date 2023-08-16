Zile'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

TOKAT'ın Zile ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Ata yolu Turhal- Zile girişi 1'inci kilometrede meydana geldi. Zile ilçesinden Turhal ilçesi istikametine ilerleyen Ruhi Çeltekliğil (61) yönetimindeki 60 ZJ 485 plakalı otomobil, yolun karşısında bulunan iş yerine dönerken karşı istikametten gelen Adem Sungur (26) yönetimindeki 06 ADE 79 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Adem Sungur ve eşi Zehra Sungur (24) ve 1 yaşındaki çocukları Zeynep Sungur ile diğer otomobilin sürücüsü Ruhi Çeltekliğil, yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Zehra Sungur hastanede hayatını kaybederken, Zeynep Sungur ise Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.