Zile'de Akıllı Vezne Sistemiyle Borç Ödeme Kolaylaşıyor

Zile Belediyesi tarafından hizmete alınan Akıllı Vezne Sistemi, vatandaşlara su yüklemesi, su faturası ve emlak vergisi gibi borçlarını kolayca ödeme imkanı sunuyor. Ödemeler, sicil numarası veya abone numarası kullanılarak kredi veya banka kartıyla güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

Zile de vatandaşlar, akıllı vezne sistemiyle su yüklemesi, su faturası ve emlak vergisi gibi borclarını kolayca ödeyebilecek.

Zile Belediyesi tarafından hizmete alınan Akıllı Vezne Sistemi, Kartlı Su Sayaçlarına 7 gün 24 saat su yüklemesi, su faturası ve emlak vergisi borçların ödemesini kolaylaştırıyor. Vatandaşlar, sicil Numarası veya abone numaralarını kullanarak bu ödeme noktasından faydalanabilecek. Ödeme işlemleri kredi ve banka kartı kullanılarak güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Yapılan bu sistem sayesinde vatandaşlar kolaylıkla ödeme yapabilecekler.

"7 gün 24 saat vatandaşlarımızın hizmetine sunduk"

Teknoloji alanında tüm imkanları kullanmaya devam edeceklerini belirten Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, "Kartlı su sayaçlarında vatandaşlarımız özellikle hafta sonları yükleme sorunu yaşamaktaydılar. Akıllı vezne sistemini devreye alarak 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Kurulum çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ederim, ilçemize hayırlı olsun" dedi. - TOKAT