Zihni Göktay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, rol aldığı diziler neler? Zihni Göktay'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Zihni Göktay geliyor. Zihni Göktay'ın dizileri ve filmleri nelerdir merak ediliyor. Peki, Zihni Göktay kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği nedir, hangi dizilerde rol aldı, hangi filmlerde rol aldı, evli mi, eşi kimdir, çocuğu var mı? İşte tüm detaylar...

Başarılı ve tecrübeli oyuncu Zihni Göktay'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Zihni Göktay kimdir? Zihni Göktay öldü mü, yaşıyor mu? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, rol aldığı diziler neler? Zihni Göktay'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte ayrıntılar...

ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?

Abdullah Zihni Göktay (d. 2 Aralık 1945, İstanbul), Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı.

Zihni Göktay doğum tarihi : 2 Aralık 1945

Zihni Göktay kaç yaşında : 77 yaşında

Zihni Göktay nereli : İstanbul doğumlu

Zihni Göktay mesleği ne : Oyuncu, Seslendirme sanatçısı

İstanbul-Fatih'te doğdu. Pertevniyal Lisesinden mezun oldu. 1964-1973 yılları arasında Ankara Meydan Sahnesi'nde çalıştı. 1973 yılından beri İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda oynamaktadır. 36 yılda 72 oyunda rol aldı. İstanbul Radyosunda 1978-1996 yılları arasında Radyo Tiyatro Şubesinde birçok oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı. Birçok filmde de seslendirme yaptı. Şimdilerde sadece kendi oynadığı, sessiz çekilen filmlerde kendini seslendiriyor. Amatörlüğü, 1960-1964 yılları arasında İ.M.T.B. Gençlik Tiyatroları ve Eminönü Halkevi tiyatro kolundaki çalışmaları ile, 1964 yılındaki profesyonelliğine kadar sürdü.

Göktay, Muammer Karaca ve Nejat Uygur'un ardından Cibali Karakolu adlı oyunda "Komiser Cafer Sabbah" karakterini devam ettirmektedir.

ZİHNİ GÖKTAY'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Rol aldığı tiyatro oyunları:

xxxx: Cibali Karakolu: İstanbul Şehir Tiyatrosu

xxxx: Hisse-i Şaiya (Bir Evlilik Komedisi): İstanbul Şehir Tiyatrosu

1979: Babanın Gorilleri : Adnan Giz - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1983: Figaro'nun Düğünü : Pierre Beaumarchais - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1983: On İki Öfkeli Adam : Reginald Rose - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1985: Lüküs Hayat : Ekrem Reşit Rey\Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1989: Kuşlar (oyun) : Aristophanes - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1991: Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2000: Pembe Konağın Gelinleri : Gülsün Siren - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2001: Sarıpınar 1914 : Turgut Özakman - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2002: Kanlı Nigar : Sadık Şendil - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Filmografi