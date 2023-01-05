Zihni Göktay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, rol aldığı diziler neler? Zihni Göktay'ın hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Zihni Göktay geliyor. Zihni Göktay'ın dizileri ve filmleri nelerdir merak ediliyor. Peki, Zihni Göktay kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği nedir, hangi dizilerde rol aldı, hangi filmlerde rol aldı, evli mi, eşi kimdir, çocuğu var mı? İşte tüm detaylar...
Başarılı ve tecrübeli oyuncu Zihni Göktay'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Zihni Göktay kimdir? Zihni Göktay öldü mü, yaşıyor mu? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, rol aldığı diziler neler? Zihni Göktay'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte ayrıntılar...
ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?
Abdullah Zihni Göktay (d. 2 Aralık 1945, İstanbul), Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı.
Zihni Göktay doğum tarihi : 2 Aralık 1945
Zihni Göktay kaç yaşında : 77 yaşında
Zihni Göktay nereli : İstanbul doğumlu
Zihni Göktay mesleği ne : Oyuncu, Seslendirme sanatçısı
İstanbul-Fatih'te doğdu. Pertevniyal Lisesinden mezun oldu. 1964-1973 yılları arasında Ankara Meydan Sahnesi'nde çalıştı. 1973 yılından beri İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda oynamaktadır. 36 yılda 72 oyunda rol aldı. İstanbul Radyosunda 1978-1996 yılları arasında Radyo Tiyatro Şubesinde birçok oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı. Birçok filmde de seslendirme yaptı. Şimdilerde sadece kendi oynadığı, sessiz çekilen filmlerde kendini seslendiriyor. Amatörlüğü, 1960-1964 yılları arasında İ.M.T.B. Gençlik Tiyatroları ve Eminönü Halkevi tiyatro kolundaki çalışmaları ile, 1964 yılındaki profesyonelliğine kadar sürdü.
Göktay, Muammer Karaca ve Nejat Uygur'un ardından Cibali Karakolu adlı oyunda "Komiser Cafer Sabbah" karakterini devam ettirmektedir.
ZİHNİ GÖKTAY'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR
Rol aldığı tiyatro oyunları:
- xxxx: Cibali Karakolu: İstanbul Şehir Tiyatrosu
- xxxx: Hisse-i Şaiya (Bir Evlilik Komedisi): İstanbul Şehir Tiyatrosu
- 1979: Babanın Gorilleri : Adnan Giz - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- 1983: Figaro'nun Düğünü : Pierre Beaumarchais - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- 1983: On İki Öfkeli Adam : Reginald Rose - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- 1985: Lüküs Hayat : Ekrem Reşit Rey\Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- 1989: Kuşlar (oyun) : Aristophanes - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- 1991: Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- 2000: Pembe Konağın Gelinleri : Gülsün Siren - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- 2001: Sarıpınar 1914 : Turgut Özakman - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- 2002: Kanlı Nigar : Sadık Şendil - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Filmografi
- 1976: Meraklı Köfteci - Deli kaleci
- 1976: Tosun Paşa - Ruhi
- 1984: Atla Gel Şaban - Halil
- 1984: Fahriye Abla
- 1986: Kuruntu Ailesi - Bayram Efendi - Dizi
- 1989: Bizimkiler - Muvaffak - Dizi
- 1994: Bekarlık Sultanlık mı? - Dizi
- 1994: Yazlıkçılar - Naci - Dizi
- 1995: Oğlum Adam Olacak - Dizi
- 1997: Eltiler - Dizi
- 1997: Komşu Komşu - Dizi
- 2000: Ah Şu Komşular - Dizi
- 2000: Üvey Baba - Ethem - Dizi
- 2002: Biz Size Aşık Olduk - Cemal - Dizi
- 2002: Koçum Benim - İsmail Bey - Dizi
- 2003: Hadi Uç Bakalım - Şefik - Dizi
- 2003: Beybaba - TRT
- 2003: Hababam Sınıfı Merhaba - Üçbuçuk Yusuf
- 2004: Avrupa Yakası - Altın Makas Cihat - Dizi
- 2004: Cennet Mahallesi - Göttingenli Ethem - Dizi
- 2004: Hababam Sınıfı Askerde - Yusuf Hoca, Doktor Yusuf Yarbay
- 2004: Koltuk - TRT
- 2005: Döngel Karhanesi - Sabri
- 2005: Hababam Sınıfı Üç Buçuk - Yusuf Yusuf
- 2006: Geçmiş Zaman Olur ki - Dizi
- 2008: Mert ile Gert - Poyraz - Dizi
- 2008: Çıngıraklı Top - Ahi
- 2009: Ah Kalbim - Hakkı - Dizi
- 2009: 7 Kocalı Hürmüz - Ermeni İhtiyar
- 2011: Adım Bayram Bayram - Cemşit Dede - Dizi
- 2014: Ulan İstanbul - Servet - Dizi
- 2014: Zaman Makinesi 1973 - Şakir Dede
- 2015: Kara Bela - Kudret'in babası
- 2017: Yaşamak Güzel Şey - Müfit'in babası
- 2020: Şaşkın Bakkal 216 - Dizi
- 2021: Seni Bulacağım Oğlum
- 2023: Güven Bana
- 2023: Oregon