Zigana Tüneli'nin kaç km ve yeni Zigana Tüneli güzergahı nereden nereye olduğu sıklıkla araştırılıyor. Zigana Tüneli uzunluğu ne kadar olduğu ve Yeni Zigana Tüneli ne zaman açılıyor soruları merak ediliyor. Peki, Zigana Tüneli'nin kaç km? Yeni Zigana Tüneli güzergahı nereden nereye?

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise sayılı çift tüp kara yolu tünellerinden olan Zigana Tüneli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılacaktır. Ardından, Zigana Tüneli'nin kaç km ve yeni Zigana Tüneli güzergahı nereden nereye olduğu merak ediliyor. Zigana Tüneli'nin kaç km ve yeni Zigana Tüneli güzergahı nereden nereye olduğu sıklıkla araştırılıyor. Zigana Tüneli'nin kaç km? Yeni Zigana Tüneli güzergahı nereden nereye? Detaylar haberimizdedir…

ZİGANA TÜNELİ'NİN KAÇ KM?

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise sayılı çift tüp kara yolu tünellerinden olan Zigana Tüneli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle bugün saat 17.30'da açılacak. Tünelle ilgili bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Proje sayesinde mevcut güzergah üzerinde bulunan 90 viraj ortadan kalktı." dedi.

Açılışını gerçekleştirecekleri yeni Zigana Tüneli ile birlikte toplam 42 kilometre uzunluğunda 33 tünelin tamamlandığını ve mevsim şartlarının ulaşıma etkisinin en aza indirildiğini belirten Karaismailoğlu, "Toplam 14 kilometrelik 3 çift tüplü tünelde de yapım çalışmaları devam ediyor. Az önce de belirttiğim gibi 14,5 kilometre uzunluğu ile ülkemizin ve Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tünellerinden olan Yeni Zigana Tüneli, iki asra yakın süredir yapım, iyileştirme gibi pek çok çalışmanın yürütüldüğü güzergaha vurulan bir mühür olmuştur." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, açılışı gerçekleştirilecek tünel ve yol projesinin detayları hakkında da bilgilendirmede bulunarak, şunları söyledi: "Yeni Zigana Tüneli'ni, Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan ve yüksek yoğunlukta trafik yükü taşıyan güzergahta, 14,5 kilometre uzunluğunda çift tüplü olarak inşa ettik. Tünel projesi, Trabzon-Aşkale Yolu'nun 44. kilometresindeki Maçka/Başarköy mevkisinde 1015 metre kotunda başlayıp 1264 metre kotuna yüzde 3,3 eğimle tırmanıyor. Buradan, 67. kilometrede yer alan Köstere-Gümüşhane Yolu'na 1212 metre kotunda köprülü kavşakla bağlanıyor."

YENİ ZİGANA TÜNELİ GÜZERGAHI NEREDEN NEREYE?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde geçen son 21 yıl boyunca tüm ulaşım stratejilerini, küresel eğilimleri dikkate alarak yaptıklarına işaret eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak yaklaşık 193 milyar dolar yatırımla ulaştırma altyapılarımızı iyileştirmek, bu ağları genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergahlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak önceliklerimiz arasında yer aldı. İşte bu noktada Doğu Karadeniz'in en önemli ticaret merkezi konumundaki Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan güzergahta inşa ettiğimiz Zigana Tüneli'ne de bu açıdan bakmamız gerekmekte. Zigana Tüneli'ni sadece Trabzon, Gümüşhane ve Erzurum'u ilgilendiren bir proje olarak göremeyiz. Başta İran, Irak olmak üzere tüm Orta Doğu ülkelerinin Karadeniz'e ulaşması açısından hayati önem taşımaktadır."

Yeni Zigana Tüneli'nin inşasıyla 12 metre genişliğindeki devlet yolunun, 2x2 şeritli bölünmüş yol haline geldiğini belirten Karaismailoğlu, "Zigana'nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve 1. tünelde 1825 metreye indirilen kot, Yeni Zigana Tüneli ile 810 metre daha aşağı çekilerek 1015 metreye indirilmiştir. Proje sayesinde mevcut güzergah üzerinde bulunan 90 viraj ortadan kalktı. Eğim yüzde 7,7'den yüzde 3,3'e düşerek yolun geometrisi iyileşti. Güzergah 8 kilometre kısalarak, seyahat süresi otomobiller için 30 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika düşürüldü." diye konuştu.

Karaismailoğlu, kış şartlarında kesintiye uğrayan trafiğin kesintisiz ve konforlu akışının tesis edildiğini aktararak, şunları kaydetti: "Trafiğin Karadeniz sahil kesimindeki yerleşkelere, limana, turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akışını sağladık, yurt içi kara yolu ulaşımıyla uluslararası ticaretin daha hızlı yapılmasına katkıda bulunduk. Mevcut Trabzon-Gümüşhane hattında bulunan dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemleri ortadan kaldırdık. Maçka-Karahava kesiminin de bölünmüş yola dönüştürülmesiyle Trabzon'dan Erzurum, Ağrı ve İran sınırına uzanan yolun standardını yükselttik, hızlı ve güvenli ulaşımı tesis ettik."