Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise sayılı çift tüp kara yolu tünellerinden olan Zigana Tüneli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle bugün saat 17.30'da açılacak. Zigana Tüneli'nin açılmasıyla birlikte vatandaşlar, Zigana Tüneli nerede, hangi il ve ilçede? Zigana Tüneli kaç km, kaç metre uzunluğunda? Zigana Tüneli hangi illeri birbirine bağlıyor? merak etti. Peki, Zigana Tüneli kaç km olacak? Zigana Tüneli hangi il ve ilçelerden geçecek, güzergah haritası nasıldır? İşte det

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacak. Ardından da saat 17.30'da Trabzon Meydan Park'ında gerçekleştirilecek "Yeni Zigana Tüneli" açılış törenine katılacak. Zigana Tüneli nerede, hangi il ve ilçede? Zigana Tüneli kaç km, kaç metre uzunluğunda? Zigana Tüneli hangi illeri birbirine bağlıyor?

ZİGANA TÜNELİ AÇILDI MI 2023?

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise sayılı çift tüp kara yolu tünellerinden olan Zigana Tüneli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle bugün saat 17.30'da açılacak. Tünelle ilgili bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Proje sayesinde mevcut güzergah üzerinde bulunan 90 viraj ortadan kalktı." dedi.

Dün düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise sayılı çift tüp kara yolu tünellerinden olan Zigana Tüneli hakkında bilgi veren, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Zigana Tüneli ile zamandan 92 milyon lira, akaryakıttan 180 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 272 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Yani her yıl 272 milyon lira milletimizin cebine, Hazinemize kazandıracağız." dedi.

ZİGANA TÜNELİ KAÇ KM UZUNLUĞUNDA?

Açılışını gerçekleştirecekleri yeni Zigana Tüneli ile birlikte toplam 42 kilometre uzunluğunda 33 tünelin tamamlandığını ve mevsim şartlarının ulaşıma etkisinin en aza indirildiğini belirten Karaismailoğlu, "Toplam 14 kilometrelik 3 çift tüplü tünelde de yapım çalışmaları devam ediyor. Az önce de belirttiğim gibi 14,5 kilometre uzunluğu ile ülkemizin ve Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tünellerinden olan Yeni Zigana Tüneli, iki asra yakın süredir yapım, iyileştirme gibi pek çok çalışmanın yürütüldüğü güzergaha vurulan bir mühür olmuştur." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, açılışı gerçekleştirilecek tünel ve yol projesinin detayları hakkında da bilgilendirmede bulunarak, şunları söyledi: "Yeni Zigana Tüneli'ni, Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan ve yüksek yoğunlukta trafik yükü taşıyan güzergahta, 14,5 kilometre uzunluğunda çift tüplü olarak inşa ettik. Tünel projesi, Trabzon-Aşkale Yolu'nun 44. kilometresindeki Maçka/Başarköy mevkisinde 1015 metre kotunda başlayıp 1264 metre kotuna yüzde 3,3 eğimle tırmanıyor. Buradan, 67. kilometrede yer alan Köstere-Gümüşhane Yolu'na 1212 metre kotunda köprülü kavşakla bağlanıyor."

ZİGANA TÜNELİ NEREDE, HANGİ İL VE İLÇEYİ BAĞLAYACAK?

Zigana Tüneli, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'ndeki Kuzey Anadolu Dağları'nda yapımı devam eden bir kara yolu tünelidir. Gümüşhane ve Trabzon illerinden geçen tünel, güneyde Torul ile kuzeyde Maçka arasındayolunun bir parçası olacaktır. 14.476 m (47.493 ft) uzunluğuyla ülkenin en uzun kara yolu tünelidir.

Yapımına Nisan 2016'da başlanan tünelin Nisan 2023'te hizmete açılması planlanmaktadır. 2.032 m (6.667 ft) uzunluğundaki Zigana Geçidi'ni ve 1988'de tamamlanan Zigana Tüneli'ni devre dışı bırakacak olan tünel, yolu yaklaşık 8 km (5,0 mi) ve yolculuk süresini yirmi dakika kısaltacaktır.