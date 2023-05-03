Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise sayılı çift tüp kara yolu tünellerinden olan Zigana Tüneli hangi şehirde? Sorusu, Zigana Tüneli hakkında en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Zigana Tüneli hangi şehirde? Zigana Tüneli nerede, hangi ilde?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacak. Tünelle ilgili bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Proje sayesinde mevcut güzergah üzerinde bulunan 90 viraj ortadan kalktı." dedi. Ardından da saat 17.30'da gerçekleştirilecek "Yeni Zigana Tüneli" açılış törenine katılacak. Peki, Zigana Tüneli hangi şehirde? Zigana Tüneli nerede, hangi ilde?

ZİGANA TÜNELİ HANGİ ŞEHİRDE?

Dün düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise sayılı çift tüp kara yolu tünellerinden olan Zigana Tüneli hakkında bilgi veren, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Zigana Tüneli ile zamandan 92 milyon lira, akaryakıttan 180 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 272 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Yani her yıl 272 milyon lira milletimizin cebine, Hazinemize kazandıracağız." Dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde geçen son 21 yıl boyunca tüm ulaşım stratejilerini, küresel eğilimleri dikkate alarak yaptıklarına işaret eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak yaklaşık 193 milyar dolar yatırımla ulaştırma altyapılarımızı iyileştirmek, bu ağları genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergahlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak önceliklerimiz arasında yer aldı. İşte bu noktada Doğu Karadeniz'in en önemli ticaret merkezi konumundaki Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan güzergahta inşa ettiğimiz Zigana Tüneli'ne de bu açıdan bakmamız gerekmekte. Zigana Tüneli'ni sadece Trabzon, Gümüşhane ve Erzurum'u ilgilendiren bir proje olarak göremeyiz. Başta İran, Irak olmak üzere tüm Orta Doğu ülkelerinin Karadeniz'e ulaşması açısından hayati önem taşımaktadır."