Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise sayılı çift tüp kara yolu tünellerinden olan Zigana Tüneli açılışına Erdoğan katılacak mı? Sorusu, vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Peki, Zigana Tüneli açılışına Erdoğan katılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Zigana Tüneli açılışına katılacak mı?

Tünelle ilgili bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Proje sayesinde mevcut güzergah üzerinde bulunan 90 viraj ortadan kalktı." Dedi. Yapılan açıklamaların ardından Zigana Tüneli açılışına Erdoğan katılacak mı? Sorusu gündeme geldi ve merak edildi. Peki, Zigana Tüneli açılışına Erdoğan katılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Zigana Tüneli açılışına katılacak mı?

ZİGANA TÜNELİ AÇILIŞINA ERDOĞAN KATILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacak. Ardından da saat 17.30'da Trabzon Meydan Park'ında gerçekleştirilecek "Yeni Zigana Tüneli" açılış törenine katılacak.

ZİGANA TÜNELİ UZUNLUĞU NE KADARDIR?

Türkiye adına mühendislik harikası önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştürdüklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Gün geçmiyor ki tüm ülkemizde ve güzel Trabzon'umuzda yeni bir açılış olmasın, dev bir eser hizmete girmesin. Hem hükümetimizin yatırımları hem de AK Partili yerel yönetimlerimizin çalışmaları sayesinde ülkemizi ve Trabzon'u dev projelerle dört baştan imar ve ihya etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin, coğrafi açıdan çok önemli bir konuma sahip olduğuna dikkati çekerek, "Bu nedenle ulaştırma ve haberleşme stratejisini bölgesel ve küresel boyutlarıyla planlanmak ayrı bir önem taşımaktadır. Bu gerçekten hareketle özellikle ulaşım alanında uluslararası entegrasyonu, ekonomik kalkınmanın en önemli dinamolarından biri olarak gördük." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde geçen son 21 yıl boyunca tüm ulaşım stratejilerini, küresel eğilimleri dikkate alarak yaptıklarına işaret eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak yaklaşık 193 milyar dolar yatırımla ulaştırma altyapılarımızı iyileştirmek, bu ağları genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergahlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak önceliklerimiz arasında yer aldı. İşte bu noktada Doğu Karadeniz'in en önemli ticaret merkezi konumundaki Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan güzergahta inşa ettiğimiz Zigana Tüneli'ne de bu açıdan bakmamız gerekmekte. Zigana Tüneli'ni sadece Trabzon, Gümüşhane ve Erzurum'u ilgilendiren bir proje olarak göremeyiz. Başta İran, Irak olmak üzere tüm Orta Doğu ülkelerinin Karadeniz'e ulaşması açısından hayati önem taşımaktadır."

Bakan Karaismailoğlu, Karadeniz Sahil Yolu'nun, sahil kesimindeki yerleşim yerlerini yüksek standartlı bir ulaşım ağı ile birbirine bağladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti hükümetleri döneminde 2007 yılında bitirilen bu yol sayesinde Samsun'dan Batum'a doğu-batı koridorunda tüm bölgeye hareket geldi, bereket geldi. Ancak sahil kesiminden iç bölgelere ulaşım yakın zamana kadar Karadeniz coğrafyasının izin verdiği şartlarda sağlanmaktaydı. Bu nedenle başlattığımız kuzey-güney akslarını iyileştirme çalışmaları kapsamında bölgede pek çok yol ve tünel yapımını da projelendirdik."

Geçtikleri dönemlerde Ovit Tüneli, Cankurtaran Tüneli, Salmankaş Tüneli, Salarha Tüneli, İkizdere Hurmalık-1 ve Hurmalık-2 Tünelleri, Eğribel Tüneli gibi nicesini tamamlayarak milletin hizmetine sunduklarını aktaran Karaismailoğlu, "Bizleri bir araya getiren Yeni Zigana Tüneli de kuzey-güney aksları kapsamında hayata geçen projelerin en önemlilerinden biridir. Sert kış şartları altında yol boyunca yılın tamamında, kesintisiz trafik akışı sağlamak için yoğun bakım çalışmalarının yanında yolun standardını artıran yatırımlar da projelendirildi." diye konuştu.