Zigana Tüneli açılış tarihi ne zaman ve Zigana Tüneli uzunluğu ne kadardır, kaç km olduğu merak ediliyor. Zigana Tüneli, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alıyor. Zigana Tüneli açılış tarihi ne zaman ve Zigana Tüneli uzunluğu ne kadardır sorularına yanıt aranıyor. Peki, Zigana Tüneli açılış tarihi ne zaman? Zigana Tüneli uzunluğu ne kadardır?

Zigana Tüneli ne zaman açılacak ve Zigana Tüneli açılış tarihi ne zaman soruları gündeme geliyor. Zigana Tüneli uzunluğu ne kadardır ve Zigana Tüneli kaç km olduğu merak ediliyor. Bakan Karaismailoğlu, açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak Yeni Zigana Tüneli'nin girişinde yaptığı basın açıklamasında, yıllık toplam 272 milyon lira tasarruf sağlayacağını söyledi. Zigana Tüneli açılış tarihi ne zaman? Zigana Tüneli uzunluğu ne kadardır? Detaylar haberimizdedir…

ZİGANA TÜNELİ AÇILIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Zigana Tüneli ile zamandan 92 milyon lira, akaryakıttan 180 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 272 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Yani her yıl 272 milyon lira milletimizin cebine, Hazinemize kazandıracağız." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak Yeni Zigana Tüneli'nin girişinde yaptığı basın açıklamasında, Trabzon'un üretim ve ticaret faaliyetlerini katbekat artıracak, ülkenin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise sayılı çift tüp kara yolu tünellerinden Zigana Tüneli'ni hizmete açarak muhteşem bir eseri daha Trabzon ve bölge ile buluşturacaklarını söyledi.

ZİGANA TÜNELİ UZUNLUĞU NE KADARDIR?

Türkiye adına mühendislik harikası önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştürdüklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Gün geçmiyor ki tüm ülkemizde ve güzel Trabzon'umuzda yeni bir açılış olmasın, dev bir eser hizmete girmesin. Hem hükümetimizin yatırımları hem de AK Partili yerel yönetimlerimizin çalışmaları sayesinde ülkemizi ve Trabzon'u dev projelerle dört baştan imar ve ihya etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin, coğrafi açıdan çok önemli bir konuma sahip olduğuna dikkati çekerek, "Bu nedenle ulaştırma ve haberleşme stratejisini bölgesel ve küresel boyutlarıyla planlanmak ayrı bir önem taşımaktadır. Bu gerçekten hareketle özellikle ulaşım alanında uluslararası entegrasyonu, ekonomik kalkınmanın en önemli dinamolarından biri olarak gördük." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde geçen son 21 yıl boyunca tüm ulaşım stratejilerini, küresel eğilimleri dikkate alarak yaptıklarına işaret eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak yaklaşık 193 milyar dolar yatırımla ulaştırma altyapılarımızı iyileştirmek, bu ağları genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergahlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak önceliklerimiz arasında yer aldı. İşte bu noktada Doğu Karadeniz'in en önemli ticaret merkezi konumundaki Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan güzergahta inşa ettiğimiz Zigana Tüneli'ne de bu açıdan bakmamız gerekmekte. Zigana Tüneli'ni sadece Trabzon, Gümüşhane ve Erzurum'u ilgilendiren bir proje olarak göremeyiz. Başta İran, Irak olmak üzere tüm Orta Doğu ülkelerinin Karadeniz'e ulaşması açısından hayati önem taşımaktadır."

Bakan Karaismailoğlu, Karadeniz Sahil Yolu'nun, sahil kesimindeki yerleşim yerlerini yüksek standartlı bir ulaşım ağı ile birbirine bağladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti hükümetleri döneminde 2007 yılında bitirilen bu yol sayesinde Samsun'dan Batum'a doğu-batı koridorunda tüm bölgeye hareket geldi, bereket geldi. Ancak sahil kesiminden iç bölgelere ulaşım yakın zamana kadar Karadeniz coğrafyasının izin verdiği şartlarda sağlanmaktaydı. Bu nedenle başlattığımız kuzey-güney akslarını iyileştirme çalışmaları kapsamında bölgede pek çok yol ve tünel yapımını da projelendirdik."

Geçtikleri dönemlerde Ovit Tüneli, Cankurtaran Tüneli, Salmankaş Tüneli, Salarha Tüneli, İkizdere Hurmalık-1 ve Hurmalık-2 Tünelleri, Eğribel Tüneli gibi nicesini tamamlayarak milletin hizmetine sunduklarını aktaran Karaismailoğlu, "Bizleri bir araya getiren Yeni Zigana Tüneli de kuzey-güney aksları kapsamında hayata geçen projelerin en önemlilerinden biridir. Sert kış şartları altında yol boyunca yılın tamamında, kesintisiz trafik akışı sağlamak için yoğun bakım çalışmalarının yanında yolun standardını artıran yatırımlar da projelendirildi." diye konuştu.