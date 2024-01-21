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Zigana Kayak Merkezi Karne Tatilinde Yoğun İlgi Görüyor

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Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Zigana Kayak Merkezi, çocuklar ve aileler tarafından akın ediliyor. Sis ve kar yağışına rağmen eğlenceli bir gün geçiren ziyaretçiler, kayak ve kızak keyfi yaşadı.

- Zigana Kayak Merkezi karne tatilinde doldu taşı

Çocuklar sis ve kar yağışına aldırmadan gönüllerince eğlendi

GÜMÜŞHANE - Okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından aileler çocuklarıyla birlikte Zigana Gümüşkayak Kayak merkezine akın ederek sezonun stresini attı.

Karnelerin alınmasının ardından Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana Dağı zirvesindeki kayak merkezinin yolunu tutan veliler çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir gün yaşadı. Sis ve kar yağışına rağmen eğlenmekten geri kalmayan çocukların çığlıkları Zigana Dağını sararken kayak öğrenmek isteyenler de pistlerden faydalandı.

Türkiye'nin ilk ve en önemli kayak merkezlerinden birisi olan, tarihin her döneminde önemli ve zorlu bir geçit olan 2 bin 100 metre rakımdaki Zigana dağı geçidindeki Gümüşkayak Kayak Merkezinde sömestr tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Hem Gümüşhane'ye hem de Trabzon'a 45 dakika mesafede yer alan ve Arap turistlerin de olduğu alanda kimisi kayak, kimisi kızak yaparken bazı vatandaşlar da alandaki kar motorlarıyla tur atıyor.

Yanan çoban ateşinin etrafında ısınan, zaman zaman çalan müzik eşliğinde horon oynayan ziyaretçiler eğlence dolu bir gün yaşadı.

Kış mevsiminde Zigana Dağını sık sık ziyaret ettiklerini kaydeden Mustafa Berat Ergin, "Kartopu oynuyoruz, kardan adam yapıyoruz ve kızakla kayıyoruz. Çok fazla kar yağıyor Zigana'ya o yüzden çok seviyorum burayı. Kuzenim ve ailemle geldim. Oldukça kalabalık bir gündü. Karne tatilinde eğlenceli olduğu için herkes buraya gelmiş" dedi.

Zigana Dağını çok sevdiğini belirten Elif Nur Ergin ise "Çok güzel geçiyor burada günüm. Kayıyoruz, kardan adam, kartopu oynuyoruz. Herşey çok güzel ve burası çok eğlenceli bir yer. Karne tatili olduğu için geldik. İnsanlar tatilde buraya gelip bol bol stres atsınlar" diye konuştu.

Gümüşhane'den gelen sporcu Gamze Gül Boz da "Çok mutluyuz. Burada çok güzel kar var. Gümüşhane'ye yağmayan kar buraya yağıyor. Çok eğlendik bugün burada. Kayakta yapıyorum ama bugün kızak yaptım daha eğlenceli olduğu için" ifadelerini kullandı.

5 yaşındaki Bekir Yiğit Altun ise karne tatili nedeniyle geldiği Zigana'da kızakla kaymanın çok eğlenceli olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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