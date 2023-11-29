Zieych Manchester United gol izle! Ziyech frikik golü izle!
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında Manchester United ile karşı karşıya geliyor. Ziyech'in golü maça damga vurdu! Zieych Manchester United gol izle! Ziyech frikik golü izle!
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Manchester United ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 2-1konuk takımın üstünlüğü var. Zieych Manchester United gol izle! Ziyech frikik golü izle!
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A Grubu'nda çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 2 kez de yenilen sarı-kırmızılı takım, 4 puan topladı. Galatasaray, Almanya temsilcisi Bayern Münih'in yenilgisiz lider olduğu grupta averajla Danimarka'nın Kopenhag takımının ardından 3. sırada bulunuyor.
Manchester United ise aldığı 1 galibiyetle 3 puan elde etti ve 5. haftaya son sırada girdi. Galatasaray, İngiliz temsilcisi ile deplasmanda yaptığı maçı 3-2 kazanmıştı.
Galatasaray; Muslera, Boey, Abdülkerim, Kaan, Angelino, Ndombele, Torreira, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi.
Manchester United; Onana, Wan Bissaka, Maguire, Lindelöf, Shaw, Amrabat, McTominay, Bruno Fernandes, Antony, Garnacho, Hojlund.
Zieych'in Manchester United'a attığı golü EXXEN platformlarından izleyebilirsiniz