Zielinski kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında, piyasa değeri ne kadar? Zielinski Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Zielinski ile gündem oldu. Peki, Zielinski kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Zielinski Galatasaray'a gelecek mi?