Zielinski kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında, piyasa değeri ne kadar? Zielinski Galatasaray'a gelecek mi?
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Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Zielinski ile gündem oldu. Peki, Zielinski kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Zielinski Galatasaray'a gelecek mi?
Zielinski kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Zielinski Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Zielinski kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Zielinski Galatasaray'a gelecek mi?
ZİELİNSKİ KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?
Doğum tarihi: 20 Mayıs 1994 (29 yıl yaşında), Zabkowice Slaskie, Polonya
Şu andaki takımları: SSC Napoli (#20 / Orta Saha), Polonya millî futbol takımı (#20 / Orta Saha)
Boy: 1,8 m
Piotr Zielinski (d. 20 Mayıs 1994), orta saha pozisyonunda görev yapan Polonyalı millî futbolcudur. Napoli takımında forma giymektedir.
Profesyonel kariyerine 2012 yılında Udinese kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Empoli ve Napoli kulüplerinde oynadı.