Vegan beslenme savunucusu Zhanna Samsonova isimli sosyal medya fenomeni, Güneydoğu Asya seyahatinde iddiaya göre sadece egzotik meyve diyetiyle beslenmesi sonucu açlıktan hayatını kaybetti. Peki, Zhanna Samsonova neden öldü? Zhanna Samsonova vegan diyet yüzünden mi öldü, açlıktan mı öldü? İşte detaylar…

Zhanna Samsonova, Güneydoğu Asya seyahatinde iddiaya göre sadece egzotik meyve diyetiyle beslenmesi sonucu açlıktan öldü. Ailesi, Samsonova'nın 21 Temmuz'da yaşamını yitirdiği duyuruldu. Sevenlerini ise soruyor Zhanna Samsonova neden öldü? Zhanna Samsonova vegan diyet yüzünden mi öldü, açlıktan mı öldü?İşte detaylar…

ZHANNA SAMSONOVA NEDEN ÖLDÜ?

TikTok, Facebook ve Instagram'daki milyonlarca izleyicisi tarafından Zhanna D'Art olarak tanınan ve sosyal medyada sık sık çiğ gıdaları tanıtan Rus vatandaşının, Güneydoğu Asya'daki bir tur sırasında tıbbi tedavi gördükten sonra 21 Temmuz'da öldüğü ailesi tarafından duyuruldu.

Zhanna D'Art

ZHANNA SAMSONOVA VEGAN DİYET YÜZÜNDEN Mİ ÖLDÜ, AÇLIKTAN MI ÖLDÜ?

Samsonova'nın ölümü sosyal medyada üzüntüyle karşılandı. Kimliği açıklanmayan bir arkadaşı Newsflash'a "Birkaç ay önce Sri Lanka'dayken bacaklarından lenf sızan şişliklerle bitkin görünüyordu. Tedavi görmesi için onu evine gönderdiler. Ancak o yine kaçtı. Onu Phuket'te gördüğümde dehşete kapıldım. Onun bir kat üstünde oturuyordum ve her gün sabah onun cansız bedenini bulmaktan korkuyordum. Onu tedavi olmaya ikna ettim ama başaramadı." ifadelerini kullandı.

Samsonova'nın annesi kızının ölümünü "kolera benzeri enfeksiyona" bağladı. Ancak resmi ölüm nedeni henüz açıklanmadı.