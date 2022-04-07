Zeytinyağlı Yemekler listesi | En Hafif, Pratik ve Lezzetli Zeytinyağlı Yemek Türleri nelerdir?

Zeytinyağlı Yemekler listesi merak ediliyor. Zeytinyağlı yemek tarifleri hem en hafif hem de en lezzetli yemek tarifleridir. Özellikle Ege Bölgesi'nden ülkemize yayılmış onlarca lezzetli zeytinyağlı yemek türleri vardır. Yaz kış her sebzeyi zeytinyağlı yemeklerle değerlendirebilir, sofralara renk katabilirsiniz. Zeytinyağlı yemekler lezzetli olduğu kadar sağlıklıdır da! İşte sizler için seçtiğimiz ve derlediğimiz birbirinden pratik, lezzetli ve hafif zeytinyağlı yemek türleri!

PORTAKALLI ZEYTİNYAĞLI PIRASA TARİFİ

Kış aylarının en lezzetli ve en çok tüketilen sebzesi hiç kuşkusuz pırasadır. Soğan ailesinin en lezzetli üyesi pırasadan birçok yemek yapılır. Aralarında en hafif ve en lezzetli olanı da Portakallı Zeytinyağlı Pırasa yemeğidir.

Malzemeler:

7-8 adet pırasa

8-9 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet havuç

1 adet kuru soğan

1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

Karabiber

Yarım çay bardağı pirinç

Arzuya göre yarım limonun suyu

Hazırlanışı :

Zeytinyağını tavaya alalım ve yemeklik doğradığımız soğanı soyup yarım ay şekilde doğradığımız havucu da yağın içine alalım. 5-10 dakika kadar soteleyelim.

Yıkanmış ve doğranmış pırasayı da havuçların içine koyup hep birlikte kavuralım.

Üzerini hafif geçinceye kadar su ve portakal suyunu da katıp kaynamaya bırakalım.

10 dakika kaynattıktan sonra pirinci ve diğer malzemeleri de katıp sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirelim.

Soğuk olarak servis edelim. Afiyet olsun!

ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE TARİFİ

Taze fasulye etli de lezzetli olsa da en güzel tarifi halis zeytinyağıyla yapılmış zeytinyağlı taze fasulye tarifidir.

Malzemeler:

1 kg taze fasulye

1 adet kuru soğan

2 adet domates

1 yemek kaşığı salça

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı sıcak su

Tuz

Hazırlanışı :

İlk olarak soğanı küp küp doğrayalım ve domatesleri rendeleyelim.

Fasulyelerin kılçıklarını ayıklayalım. Ayıkladığımız fasulyeleri bir kapta yıkayarak ikiye bölelim ve bir kenarda bekletelim.

Pişirme işlemine başlamak için zeytinyağını tencerede ısıtalım. Önceden doğranan soğanları yağ içerisine ekleyerek pembeleşinceye kadar kavuralım.

Salça ve tuzu da ilave edelim. Ayıklanmış fasulyeleri de tencere içerisine ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. Daha iyi karışmasını sağlamak için tencerenin kapağını kapatıp sallayabiliriz.

Rendelenmiş domatesleri de tencereye dökelim ve fasulyeler yumuşayana kadar pişirelim.

Son olarak sıcak su ve toz şekeri de karışıma ekleyerek harlı ateşte pişirelim. Yemek olduğunda tencerede soğuması için biraz bekletelim.

Ana yemek olarak sunulan taze fasulyeyi, sebzeli bulgur pilavı ve cacık ile de servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

ZEYTİNYAĞLI PAZI SARMASI TARİFİ

Özellikle kış aylarının en lezzetli, sağlıklı ve doyurucu sarma tariflerinden biridir: Zeytinyağlı pazı sarması tarifi!

Malzemeler:

2 bağ pazı

2 adet orta boy soğan

1 adet yeşilbiber

1 adet domates

1 tutam maydanoz

1, 5 su bardağı pirinç

1 tepeleme yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

Pulbiber

Sumak ekşisi (Sumak ekşi kullanmıyorsanız nar ekşisi yada limon da kullanabilirsiniz)

Zeytinyağı ( miktarını damak tadına göre ayarlayabilirsiniz)

Hazırlanışı :

Öncelikle pazıların saplarını kesiyoruz, orta kısmındaki sert damarı bıçakla dikkatlice keserek inceltiyoruz ve pazıları üst üste diziyoruz.

Geniş bir tencereyi ocağa alıyoruz ve kaynamış suyu tencereye ekleyerek suya birkaç pazı yaprağını ekliyoruz, bir kevgirle pazıları suya bastırıp 1-2 dakika kadar bekleyerek yine kevgirle diğer tarafını çevirip 1 dakika kadar bekleyip pazıyı soğuk su doldurduğunuz geniş bir kaba alıyoruz.

Diğer pazıları haşlarken bir öncekini su dolu kaptan alarak süzülmesi için süzgece alıyoruz. Su ılıdıkça değiştirelim.

Bütün pazıları haşlıyoruz ve süzgece alıyoruz. Pazı çok çabuk yumuşar bu yüzden az haşlamak gerekiyor yoksa parçalanır sarılmaz.

Pazılar haşlanıp sarmaya hazır olunca soğumaya bırakıyoruz ve iç harcı hazırlamaya başlıyoruz.

Sarmanın iç harcı için soğan, yeşilbiber, domates ve maydanozu küçük küçük doğrayalım. İsterseniz rondodan da geçirebilirsiniz. Son olarak da tuz, pulbiber, karabiber, salça, ekşi ve zeytinyağını ekleyerek karıştırıyoruz.

Pazının parlak kısmı dışa gelecek şekilde sarıyoruz. Pazılar büyükse istediğiniz şekilde keserek küçültebilirsiniz.

Sarmanın hepsini sarınca tencereye diziyoruz.

Sarmanın üzerine biraz tuz serperek üzerine su ekleyip ocağa alıyoruz, kaynayana kadar yüksek ateşle kaynadıktan sonra kısık ateşte pişiriyoruz. Pişme kıvamını damak tadınıza göre kontrol ederek ayarlayabilirsiniz.

Pişen sarmaları başka bir tepsiye alarak üzeri kapatılarak dinlendirip ılınınca yada soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR TARİFİ

Enginar mevsiminde mis gibi zeytinyağlı enginar yapmadan olmaz! Eğer mevsimi değilse konserve ya da donmuş da kullanabilirsiniz!

Malzemeler :

5 adet enginar

1 adet havuç

1 adet orta boy patates

1 adet kuru soğan

2 avuç bezelye

10 dal dereotu

1/2 su bardağı su

7 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:

5 adet enginarı iyice yıkayın. Dilerseniz taze enginarları soyup, limon tuzlu suda bekletebilirsiniz. Ya da iyice yıkayıp bir limonla iyice ovabilirsiniz.

Kuru soğanı, 1 adet orta boy patatesi ve 1 adet havucu zar büyüklüğünde doğrayın.

Soğanlarızeytinyağıyla birlikte bir tencerede kavurmaya başlayın.

Havuç ve patatesleri ekleyin. 2 avuç bezelyeyi, bir çay kaşığı tuzu ve yarım çay kaşığı karabiberi ekleyin.

ve patatesleri ekleyin. 2 avuç bezelyeyi, bir çay kaşığı tuzu ve yarım çay kaşığı karabiberi ekleyin. 5 dal kadar dereotunu da ince ince kıyıp tencereye ekleyin.

Enginarları, çukur tarafları yukarı bakacak şekilde yerleştirin ve 1 tatlı kaşığı toz şeker serpin.

Tencereye yarım su bardağı su ekleyin ve tencerenin kapağını kapatın.

Biraz piştikten sonra altını kısıp 8 dakika pişirin. Bu süre ilkbaharda enginar için yeterli oluyor ancak mevsime ve enginarın cinsine göre pişme süresi çok değişiklik gösterebileceği için, açtığınızda enginarlar hala sertse, kapatıp birkaç dakika daha pişirebilirsiniz. Enginarları çanak bölümüne garnitürleri ekleyerek şık sunum yapabilirsiniz.

Piştikten sonra tencerenin altını kapatın. Soğuduktan sonra, servis ederken kalan 5 dal dereotunu da kıyıp taze olarak üzerlerine serpin. Afiyet olsun!

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