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Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması tarifi! Masterchef Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması nedir, nasıl yapılır? Biber Dolması için gerekli malzemeler!

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Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması tarifi! Masterchef Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması nedir, nasıl yapılır? Biber Dolması için gerekli malzemeler!

Masterchef 11 Ekim yarışmasında şefler tarafından Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması yapılması istendi. Peki Masterchef Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması için gerekli malzemeler nelerdir? Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması yemek tarifi! Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması tarifi oldu. Peki en güzel Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması yemek tarifi nasıldır? Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması yemeği nasıl yapılır? Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması için gerekli malzemeler nelerdir? Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması için gerekenler neler?

1 dizi kurutulmuş biber

500 g pirinç

4 adet kuru soğan

Yarım bağ dereotu

Yarım bağ maydanoz

Nane Karabiber

Kırmızıbiber

Limon

Zeytinyağı

Salça

4 orta boy kuru soğan doğranıp zeytinyağı ilave edilerek kavrulur. Üzerine salça eklenir. Yıkanan pirinç ilave edilir ve biraz kavrulur. Kavrulan pirinç ocaktan indirilir ve nane, kırmızıbiber, karabiber konularak karıştırılır. İstenilirse yarım limon konulup biraz bekletilir. Bu arada ayrı bir tencerede haşlanan biberlerin içine hazırlanan malzeme konulur. Üzeri domatesle kapatılıp kısık ateşte pişirilir.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması ülkemizde Ankara ili ve yöresine ait bir yemektir.

Yemek Tarifleri, en kolay, lezzetli ve pratik yemek tarifleri

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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