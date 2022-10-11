Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması tarifi! Masterchef Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması nedir, nasıl yapılır? Biber Dolması için gerekli malzemeler!

Masterchef 11 Ekim yarışmasında şefler tarafından Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması yapılması istendi. Peki Masterchef Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması için gerekli malzemeler nelerdir? Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması yemek tarifi! Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması tarifi oldu. Peki en güzel Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması yemek tarifi nasıldır? Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması yemeği nasıl yapılır? Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması için gerekli malzemeler nelerdir? Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması için gerekenler neler?

ZEYTİNYAĞLI KURU BİBER DOLMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

1 dizi kurutulmuş biber

500 g pirinç

4 adet kuru soğan

Yarım bağ dereotu

Yarım bağ maydanoz

Nane Karabiber

Kırmızıbiber

Limon

Zeytinyağı

Salça

ZEYTİNYAĞLI KURU BİBER DOLMASI NASIL YAPILIR? ZEYTİNYAĞLI KURU BİBER DOLMASI TARİFİ

4 orta boy kuru soğan doğranıp zeytinyağı ilave edilerek kavrulur. Üzerine salça eklenir. Yıkanan pirinç ilave edilir ve biraz kavrulur. Kavrulan pirinç ocaktan indirilir ve nane, kırmızıbiber, karabiber konularak karıştırılır. İstenilirse yarım limon konulup biraz bekletilir. Bu arada ayrı bir tencerede haşlanan biberlerin içine hazırlanan malzeme konulur. Üzeri domatesle kapatılıp kısık ateşte pişirilir.

ZEYTİNYAĞLI KURU BİBER DOLMASI HANGİ YÖREYE AİT?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması ülkemizde Ankara ili ve yöresine ait bir yemektir.