Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması tarifi! Masterchef Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması nedir, nasıl yapılır? Biber Dolması için gerekli malzemeler!
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Masterchef 11 Ekim yarışmasında şefler tarafından Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması yapılması istendi. Peki Masterchef Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması için gerekli malzemeler nelerdir? Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması yemek tarifi! Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması yemek tarifi haberimizde...
Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması tarifi oldu. Peki en güzel Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması yemek tarifi nasıldır? Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması yemeği nasıl yapılır? Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması için gerekli malzemeler nelerdir? Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması için gerekenler neler?
1 dizi kurutulmuş biber
500 g pirinç
4 adet kuru soğan
Yarım bağ dereotu
Yarım bağ maydanoz
Nane Karabiber
Kırmızıbiber
Limon
Zeytinyağı
Salça
4 orta boy kuru soğan doğranıp zeytinyağı ilave edilerek kavrulur. Üzerine salça eklenir. Yıkanan pirinç ilave edilir ve biraz kavrulur. Kavrulan pirinç ocaktan indirilir ve nane, kırmızıbiber, karabiber konularak karıştırılır. İstenilirse yarım limon konulup biraz bekletilir. Bu arada ayrı bir tencerede haşlanan biberlerin içine hazırlanan malzeme konulur. Üzeri domatesle kapatılıp kısık ateşte pişirilir.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Zeytinyağlı Kuru Biber Dolması ülkemizde Ankara ili ve yöresine ait bir yemektir.