Zeytinyağlı baklalı fava tarifi! Masterchef Zeytinyağlı baklalı fava nedir, nasıl yapılır? Zeytinyağlı baklalı fava için gerekli malzemeler!

Masterchef 14 Ekim yarışmasında şefler tarafından Zeytinyağlı baklalı fava yapılması istendi. Peki Masterchef Zeytinyağlı baklalı fava nasıl yapılır? Zeytinyağlı baklalı fava için gerekli malzemeler nelerdir? Zeytinyağlı baklalı fava yemek tarifi! Zeytinyağlı baklalı fava nasıl yapılır? Zeytinyağlı baklalı fava yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Zeytinyağlı baklalı fava tarifi oldu. Peki en güzel Zeytinyağlı baklalı fava yemek tarifi nasıldır? Zeytinyağlı baklalı fava yemeği nasıl yapılır? Zeytinyağlı baklalı fava için gerekli malzemeler nelerdir? Zeytinyağlı baklalı fava nasıl yapılır? Zeytinyağlı baklalı fava için gerekenler neler?

BAKLALI FAVA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

2 su bardağı kuru bakla

4 su bardağı sıcak su

1 adet büyük boy kuru soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 çay bardağı taze sıkılmış portakal suyu

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

FAVA HANGİ ÜLKEYE AİT?

Bakla ezmesi .Fava (Favetta) bakla tanelerinin kabuğu soyulduktan sonra yapılan zeytin yağlı yemektir. Eski İstanbul Rumları kuru bakliyattan yapılan bütün ezmelere fava (??ß?) derdi. Ama bugün Türkiye'de fava denince sadece kuru bakla ezmesinden yapılan meze anlaşılıyor. Girit Türk mutfağında yer alır.

FAVA NASIL YAPILIR?

Kuru soğanı iri parçalar halinde doğrayın. Zeytinyağını derin bir tencerede kızdırın. Doğradığınız kuru soğanı, hafif bir renk alana kadar kavurun.

Sıcak suyu tencereye aktarın. Pişirme süresini kısaltmak adına uzun süre suda beklettiğiniz kuru bakla, toz şeker, tuz ve portakal suyunu ekleyin.

Baklalar yumuşayana kadar yaklaşık 45 dakika orta ateşte kaynatın. Zeytinyağının eşsiz bir tat verdiği favaya kavuşmak için blender yardımıyla karışımı püre haline getirin.

Ilındıktan sonra servis tabağına alın. Üzerine bolca zeytinyağı gezdirin. Arzuya göre dereotu ile süsleyin.

Bu keyfi daha da doyurucu hale getirmek için kızarmış ekmek dilimleri üzerinde sevdiklerinizle paylaşın.