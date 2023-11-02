Zeytinyağlı Ayva Dolması tarifi! MasterChef Zeytinyağlı Ayva Dolması nasıl yapılır?

Özel lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Zeytinyağlı Ayva Dolması ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Zeytinyağlı Ayva Dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı Ayva Dolması nedir? Zeytinyağlı Ayva Dolması nasıl yapılır, Zeytinyağlı Ayva Dolması yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Zeytinyağlı Ayva Dolması yapıldı, evde klasik Zeytinyağlı Ayva Dolması yapıldı! İşte en güzel Zeytinyağlı Ayva Dolması!

Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Zeytinyağlı Ayva Dolması hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Zeytinyağlı Ayva Dolması hazırladı. Peki, Zeytinyağlı Ayva Dolması nedir? Zeytinyağlı Ayva Dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı Ayva Dolması nedir?

ZEYTİNYAĞLI AYVA DOLMASI TARİFİ!

Ayva Dolması İçin Gerekli Malzemeler:

3 Orta Boy Ayva

500 gr Kuzu Kuşbaşı

2 Soğan

2 Sivri Biber

2 Çorba Kaşığı Kuşüzümü

1 Tatlı Kaşığı Köri

2 Çorba Kaşığı Un

1 Çorba Kaşığı Tozşeker

1.5 Tatlı Kaşığı Zeytinyağı

1 Limon Tuz

Ayva Dolması Yapılışı:

Ayvalar soyulup ikiye bölünür ve çekirdekli kısımları çıkarılır. Kararmamaları için limon suyu ile ovulur. Soğanlar küçük küpler halinde doğranıp zeytinyağında kavrulur.Eti eklenip tahta kaşıkla karıştırılır. Suyunu salıp tekrar çekinceye kadar kavurulur. Sivri biberler doğranıp ilave edilir. Kuşüzümü, kimyon, köri ve tuz eklenir. 10 dakika daha pişirip ateşten alınır. Ayvaların çekirdek yataklarına, hazırlanan etli karışımdan ikişer kaşık doldurulur ve bir tencereye yerleştirlir. Un, tozşeker, zeytinyağı ve tuz küçük bir kasede karıştırılıp sos halini alıncaya kadar azar azar su eklenerek çırpılır. Ayvaların üzerine gezdirip karabiber serpilir ve tencerenin kapağını kapatıp orta ateşte kaynamaya bırakılır. Ara sıra yemeğin suyundan kaşık kaşık ayvaların üzerine gezdirilerek yarım saat kadar kısık ateşte pişirilir. Sıcak olarak servis yapılır