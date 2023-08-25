ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ nerede, nasıl gidilir, bilet fiyatları 2023 ne kadar? Zeytinli Rock Festivali çadır veriliyor mu?

Bu sene 7.si gerçekleştirilecek olan Zeytinli Rock Festivali 2023'te müzik ve eğlence yeniden gençlerle bir araya geliyor. Her sene binlerce kişi tarafından merak edilen Zeytinli Rock Festivali nerede, nasıl gidilir, bilet fiyatları 2023 ne kadar? detayları gündem konusu oldu. Peki, Zeytinli Rock Festivali çadır veriliyor mu? İşte detaylar…

Milyon Yapım tarafından organize edilen Türkiye'nin en büyük açık hava müzik festivali olan Zeytinli Rock Festivali, katılımcılarına 4 gün boyunca doyasıya eğlence vadediyor. Duman, Athena, Selda Bağcan, Manga, Cem Adrian, Pinhani, Seksendört ve Fatma Turgut gibi sevilen Türk sanatçıları da festivalde sahne alacaklar. Festivalin sadık katılımcıları bu kez ezberleri bozmalı, çünkü festival bu yıl Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki Karnaval Park'ta gerçekleşiyor! Papaz Plajı'nın yerine, unutulmaz anılar sunmak için Karnaval Park Çanakkale sahnesi kullanılacak. Milyonların aklındaki soru ise Festivali nerede, nasıl gidilir, bilet fiyatları 2023 ne kadar? Zeytinli Rock Festivali çadır veriliyor mu? Oldu. Detaylar haberimizdedir…

ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ NEREDE, NASIL GİDİLİR, BİLET FİYATLARI 2023 NE KADAR?

Umut Kuzey öncülüğünde Milyon Yapım Organizasyon tarafından 7. kez gerçekleşecek Türk rock müziğinin geçit töreni Zeytinli Rock Festivali 31 Ağustos 1,2,3 Eylül tarihlerinde tarihlerinde Çanakkale Karnaval Park'da düzenlenecek.

Her yıl büyüyerek ve güçlenerek Türkiye'nin en büyük festivali konumuna gelen Zeytinli Rock Festivali, ülkenin dört bir yanında yapılan yeni festivallere ilham kaynağı olurken bir yandan da ülkemizdeki kamplı festival kültürünün yerleşmesi ve gelişmesini de sağlayarak katılımcılara "Gerçek Festival Deneyimi"ni sunuyor.

Bilet fiyatları ise şöyle açıklandı:

Günlük bilet: 120 TL

Kombine bilet: 350 TL

Kamp Kombine Bilet: 450 TL

Kamp Kombine Bilet (Çift Kişilik): 600 TL

VIP Günlük Bilet: 700 TL

VIP Kombine Bilet: 1250 TL

Biletler milyonbilet.com, Milyonbilet App'te ve Biletix'te!

İşte festival programı:

31 Ağustos - Siyah Sahne

Duman

Gazapizm

Sena Şener

Ufuk Beydemir

Kıvılcım Ural

31 Ağustos - Kırmızı Sahne

Cem Adrian

Fatma Turgut

Yaşlı Amca

Sattas

Eftalya Yağcı

-

01 Eylül - Siyah Sahne

Athena

Dolu Kadehi Ters Tut

Umut Kuzey

Selin

Berkay Altunyay

01 Eylül - Kırmızı Sahne

Pinhani

Redd

Mert Demir

Sufle

Haybe

-

02 Eylül - Siyah Sahne

Manga

Adamlar

Dedublüman

Can Ozan

02 Eylül - Kırmızı Sahne

Seksendört

Madrigal

Mavi Gri

Yedinci Ev

Skapova

-

03 Eylül - Siyah Sahne

Pentagram

Blacktooth

Murder King

Badi Gardi

Hipersona

03 Eylül Kırmızı Sahne

Selda Bağcan

Sagopa Kajmer

Ozbi

Can Gox

Marsis

ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ ÇADIR VERİLİYOR MU?

Kamp & kombine bilet sahiplerinin kamp alanında konaklayacağı noktalara kamp görevlileri karar verecektir. Çadırınız kurulduktan sonra yerini unutmamanızı tavsiye ederiz.Kamp alanında çadır kurulumları esnasında görevli personel çadır ölçüleri ve kişi sayısını göz önüne alarak gereksiz alan kullanımlarına izin vermeyecektir. Günlük, kombine ve VIP biletli katılımcılarımızın alana giriş yaptıktan sonra, saat 22:00 öncesi alandan çıkmamaları rica olunur aksi takdirde bileklikleri çıkartılacak olup yeniden giriş için bilet almaları gerekecektir. Kamp biletli katılımcılarımızın 14:00 ile 22:00 arasındaki zamanda alandan çıkmamaları ve 02:00'den önce kamp alanına dönmeleri önemle rica olunur. Aksi takdirde kamp bilekliğiniz çıkarılacak olup biletiniz iptal edilecektir.