Zeytinli Rock Festivali Kaymakamlık tarafından iptal edilmişti. Mahkemeye taşınan festival yeniden yapılma kararı alındı. Zeytinli Rock Festivali ne zaman yapılacak ve Zeytinli Rock Festivali hangi sanatçılar geliyor merak ediliyor. Peki, Zeytinli Rock Festivali ne zaman yapılacak? Zeytinli Rock Festivali hangi sanatçılar geliyor?

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen Zeytinli Rock Festivali iptal edilmişti. Mahkemeye taşınan bu karar, organizatörler tarafından bu yürütmenin durdurulmasını talep ettiler. Zeytinli Rock Festivali ne zaman yapılacak? Zeytinli Rock Festivali hangi sanatçılar geliyor? Detaylar haberimizdedir…

ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Zeytinli Rock Festivali'nin organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, "Burhaniye Kaymakamlığı'nın kararına ilişkin Bölge İdare Mahkemesi'ne yürütmeye durdurma kararı alınması için başvuruda bulunduk" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir 2. İdare Mahkemesi pazartesi sabahı Kaymakamlık makamından savunmasını istemiş ve 2 gün içinde ara kararı açıklayacağını tebliğ etmişti. Mahkeme bugün mesai saatlerinin sonuna doğru aldığı karada Kaymakamlık makamının savunma ve delillerini sunmak için ek süre talep etmesi üzerine oy birliği cevap süresinin 5 gün uzatılmasına karar vermiştir.

Bu sebeple Zeytinli Rock Festivali'nin 17-21 Ağustos tarihleri arasında yapılması ihtimali kalmamıştır. Zeytinli Rock Festivali bu sene 22-25 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Festivalin detayları İdare Mahkemesi'nin kararı sonrası açıklanacaktır."

ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ HANGİ SANATÇILAR GELİYOR?

Zeytinli Rock Festivali'nde yer alan sanatçılar: