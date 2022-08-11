Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, vatandaşların şikayeti üzerine 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan Zeytinli Rock Festivali'ne izin vermedi. Festivalin bir hafta kala iptal edilmesi Twitter'da gündem olurken, bazı kesimlerden de tepkileri beraberinde getirdi. Peki, Zeytinli Rock Festivali iptal edildi mi? Zeytinli Rock Festivali ne zaman, nerede yapılacak?

Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, vatandaşların şikayeti sonrası 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan Zeytinli Rock Festivali'ne izin vermemesi sosyal medyada bir kesimi rahatsız etti. Peki, Zeytinli Rock Festivali ne zaman, nerede yapılacak? Zeytinli Rock Festivali iptal edildi mi?

ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ İPTAL EDİLDİ Mİ?

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Milyon Yapım Organizasyon Şirketi'nin başvurusuna şu yanıtı vererek festivali iptal etti:

"Düzenlemeyi planladığınız Kamplı Zeytinli Rock Festivali talebiniz, daha önceki yıllarda yakın bölgede düzenlediğiniz Zeytinli Rock festivallerinde yaşanan güvenlik, asayiş, trafik, çevre sorunları, ortaya çıkan bu tür istenmeyen durumlar dolayısıyla vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikayet ve yakınmalar göz önüne alınarak kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir."

Bir hafta kala iptal edilen Zeytinli Rock Festivali, Twitter'da gündem oldu. İptal kararı Twitter'da ilk sıralara yerleşirken festival katılacakların yanı sıra ünlü isimlerden de tepki yağmaya başladı.







