Zeytinburnun'da yağış nedeniyle yolları ve bir dükkanı su bastı Genel Haberleri Zeytinburnun'da yağış nedeniyle yolları ve bir dükkanı su bastı İstanbul'da günlerdir beklenen sağanak yağış sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini göstermeye başlarken, Zeytinburnu'nda yolları ve bir dükkanı su bastı. Zeytinburnun'da yağış nedeniyle yolları ve bir dükkanı su bastı İSTANBUL - İstanbul'da günlerdir beklenen sağanak yağış sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini göstermeye başlarken, Zeytinburnu'nda yolları ve bir dükkanı su bastı. İstanbul'da günlerdir beklenen sağanak yağış sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini göstermeye başladı. Beklenen sağanak yağış nedeniyle Zeytinburnu'nda yolları ve bir dükkanı su basarken, o görüntüler vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Genel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez Zeytinburnu İstanbul su Genel Haberler

Haberler ›› genel ›› Zeytinburnun'da yağış nedeniyle yolları ve bir dükkanı su bastı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.