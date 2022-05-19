Zeytinburnulu vatandaşlar 19 Mayıs coşkusunu Tuğçe Kandemir konseriyle yaşadı - Haberler

Zeytinburnulu vatandaşlar 19 Mayıs coşkusunu Tuğçe Kandemir konseriyle yaşadı

İSTANBUL - Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramında sahne alan Tuğçe Kandemir, sevilen şarkılarını Zeytinburnu halkıyla birlikte söyledi.

Zeytinburnu Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramı etkinlikleri kapsamında Zeytinburnu 15 Temmuz meydanında Tuğçe Kandemir konseri düzenledi. Zeytinburnulu gençler yoğun ilgi gösterdiği konsere Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy da katıldı. Başkan Arısoy, sahneye çıkarak Tuğçe Kandemir'e çiçek verdi.

"Bütün çalışmalarımız ancak siz varsanız anlamlı hale geliyor"

Sahneden gençlere seslenen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Değerli kardeşlerim hepinize iyi akşamlar diliyorum. Gençlik bayramına yakışır bir akşam yaşıyoruz hepiniz teşekkür ediyorum. Ben bir hoşgeldiniz demeye çıktım Tuğçe'yi dinlemeye geldiğinizi biliyorum. Vaktiniz alacak değilim hepiniz hoş geldiniz sefa geldiniz. Fakat hepinizi karşımda görünce iki cümle etmeden duramam. Hep yanınızdayım sizin için birçok şey yapıyoruz. Bilgi evlerimiz, kütüphanelerimiz, kamplarımız gezilerimiz, izci evimiz bizi takip etmenizi istiyorum. Çünkü bütün çalışmalarımız ancak siz varsanız anlamlı hale geliyor" şeklinde konuştu.

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