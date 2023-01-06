Zeytinburnu'nda kaza mı oldu? 6 Ocak 2023 Zeytinburnu'nda tramvay kazası mı oldu? Kazada yaralanan ve vefat eden var mı?

Son dakika gelen haberlere göre, İstanbul Zeytinburnu Seyit Nizam Caddesi'nde tramvay ile bir otomobil çarpıştı. Bunun akabinde vatandaşlar, Zeytinburnu'nda kaza mı oldu? 6 Ocak 2023 Zeytinburnu'nda tramvay kazası mı oldu? Kazada yaralanan ve vefat eden var mı? merak etti. İşte detaylar...