Zeytinburnu'nda kaza mı oldu? 6 Ocak 2023 Zeytinburnu'nda tramvay kazası mı oldu? Kazada yaralanan ve vefat eden var mı?
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Son dakika gelen haberlere göre, İstanbul Zeytinburnu Seyit Nizam Caddesi'nde tramvay ile bir otomobil çarpıştı. Bunun akabinde vatandaşlar, Zeytinburnu'nda kaza mı oldu? 6 Ocak 2023 Zeytinburnu'nda tramvay kazası mı oldu? Kazada yaralanan ve vefat eden var mı? merak etti. İşte detaylar...
Zeytinburnu'nda otomobil ile tramvay çarpıştı, 1 yaralı olduğu belirlendi. Topkapı istikametindeki tramvay seferlerinin durdurulduğu öğrenildi. Ayrıntılar sizlerle...
ZEYTİNBURNU TRAMVAY KAZASI MI OLDU?
Zeytinburnu'nda otomobil ile tramvay çarpıştı. Kazana 1 yaralının olduğu belirlendi.
İstanbul Zeytinburnu Seyit Nizam Caddesi'nde tramvayla otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan araç sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılmaya çalışılırken Zeytinburnu-Topkapı istikametindeki tramvay seferlerinin durdurulduğu öğrenildi.