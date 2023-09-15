Zeytinburnu'nda El Emeği Günleri Başladı

Zeytinburnu'nda ev hanımlarının el emeği göz nuru ürünlerini satarak ev ekonomisine katkı sağlamalarına imkan tanıyan 'El Emeği Günleri'nin ikincisi başladı. 15 -17 Eylül arasında 3 gün boyunca devam edecek programda 95 stantta çantadan life kadar birçok el emeği ürün ziyaretçilerini bekliyor.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından 15 Temmuz Meydanı'nda 2'si organize edilen 'El Emeği Günleri' çerçevesinde giyim, takı, el sanatları, el örgüsü, işleme, nakış, dantel, ev tekstili, bebek ve çocuk kıyafetleri, dokuma, ahşap boyama, cam boyama gibi birçok kategoride el emeği ürünleri satışa sunuldu. 2'cisi düzenlenen etkinlikte kadınların Zeytinburnu'nda ikamet etmesi ve vergi mükellefi olması şartı ile stantlardan ücret alınmadan satış yapılmasına izin verildi. Alana gelen çocuklar için etkinlikler de gerçekleştirilirken, proje Zeytinburnu'nda ikamet eden kadınların el emeği ürünlerinin satışının desteklenmesi ve kazanç sağlamaları amacıyla gerçekleştiriliyor. Pazar yerini gezen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise el emeğiyle yapılan masa örtülerini, çantaları, el örgüsü nakış gibi birçok ürünü inceleyerek satın aldı.

'EL EMEĞİ GÖZ NURU ÜRÜNLER 3 GÜN BOYUNCA TEZGAHA ÇIKTI'

Etkinliğin 3 gün boyunca açık kalacağını söyleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy 'Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen Zeytinburnu El Emeği Günleri'nin açılış günündeyiz. Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte 100'e yakın stantta Zeytinburnu'ndaki kadınların el emeği göz nuru ürünleri 3 gün boyunca tezgaha çıktı. Pazar gününe kadar açık kalacak alana bütün Zeytinburnu'nda ve İstanbul'da yaşayanları bekliyoruz. El emeği göz nuru döken bütün katılımcı kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Umarım kadınlarımızın hem hobilerini geliştirdikleri hem de küçük gelirler elde ettikleri bir faaliyet olur' dedi.

'25 ÖĞRENCİMİZE BURS VERİYORUZ'

Sadece gelir elde etmek amacıyla değil, gelirleri sosyal yardıma çeviren stantlar da alanda yer aldı. Bunlardan biri olan ve Ilgaz Kıyısın Köyü Derneği olarak katılım sağladıklarını söyleyen Nezihe Karakaya, '6 aylık bir derneğiz ve 6 ay içinde 2 kere Hatay Samandağ'a birer TIR gıda gönderdik, Senegal'de 8 kuyu açtık, okul kırtasiye malzemeleri dağıtıyoruz. Zeytinburnu Belediyesi aracılığıyla da Nurdağı'na 500 çift ayakkabı göndermiş olduk. Zeytinburnu Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz, burada sergilediğimiz ürünler de kendi el emeklerimiz. Buradan elde edilen gelirler ile 25 öğrencimize burs veriyoruz. Belediyelerimizin sivil toplumlara daha çok öncelik tanımasını istiyoruz. Bizlere böyle yerler devamlı tahsis edilmiş olsa daha aktif çalışabiliriz' şeklinde konuştu.

Ev hanımı olduğunu söyleyen Satı Dikmen'in ise standında çanta, makrome, lif gibi el işleri yer alıyor. Dikmen, 'El işi yapmaya yeni başladık. Böyle bir etkinlik olduğuna dair telefonuma mesaj gelince katılmak istedik. Çok memnun olduk, belediyemize teşekkür ediyoruz. Kadınların böyle etkinlikler içinde yer alması çok güzel, insana özgüven geliyor ve başka şeylere katılma isteği yaratıyor' ifadelerini kullandı.