Zeytinburnu'nda Çok Amaçlı Etkinlik Salonu İnşa Ediliyor

Zeytinburnu'nda sergi, kokteyl, düğün, fuar gibi farklı organizasyonlarda kullanılabilecek Çok Amaçlı Etkinlik Salonu'nun temeli atıldı. Salon, 500 kişilik iki ayrı salondan oluşacak ve çeşitli etkinlikler için kullanılabilecek.

Zeytinburnu'nda sergi, kokteyl, düğün, fuar gibi farklı organizasyonlarda kullanılabilecek Çok Amaçlı Etkinlik Salonu'nun temeli atıldı.

Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Beştelsiz Mahallesi'nde inşa edilecek salonun temel atma törenine Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldı.

Arısoy, törende yaptığı konuşmada, ilçede çok amaçlı etkinlik yapabilecekleri bir salonun olmadığını sadece eski nikah salonunun bulunduğunu belirtti.

Şimdi ilçeye şık prestijli güzel bir salon kazandıracaklarını, buranın 9 Mart'ta ihalesini, 10 Nisan'da da yer tespitini yaptıklarını aktaran Arısoy, "Salonun 2024'ün Mart ayında kaba inşaatı tamamlanacak. Biz, 25 yıl önce kurduğumuz Zeytinburnu hayalini her geçen gün tıpkı bir puzzle yaparmış gibi tamamlıyoruz." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe ise ilçenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı eser ve hizmet belediyeciliğinin en güzel örneklerinden birine kavuşacağını söyledi.

Kabaktepe, ilçenin bugüne kadar kazandığı eserlerin daha da ileri gideceği süreci yaşayacaklarını kaydetti.

500 kişilik iki ayrı salondan oluşacak

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nin yanındaki alanda inşa edilecek "Çok Amaçlı Etkinlik Salonu" projesinde insan ölçeğinde ve geçirgen bir tasarım benimsendi.

Bu sebeple proje alanı içerisinden kamusal geçişleri sağlayan akslar oluşturuldu.

Toplam inşaat alanı 12 bin 978 metrekare olan salon, zemin kat, kısmi birinci kat, çatı katı ve 2 bodrum katından oluşacak. Toplam 500 kişilik 2 ayrı salon olarak planlanan proje tasarımında gerektiğinde ahşap bölme panel açılıp 1000 kişilik tek salon haline gelebilecek.

Binada 172 araçlık otopark, 67 bisiklet ve motosiklet otoparkı ile kadın ve erkek mescitleri, teknik birimler, mutfak, yemekhane, bebek bakım odası, gelin odaları ve VİP bekleme odaları bulunacak.

Salon, davet, sergi, toplantı, fuar, kongre, genel kurul toplantıları, anma geceleri, tanıtım, kokteyl, düğün, hemşehri gecesi ve kermes gibi farklı organizasyonlarda kullanılabilecek.