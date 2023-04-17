BEDAŞ sitesinde yer alan planlı elektrik kesintisi duyurusunun ardından vatandaşlar Zeytinburnu elektrik kesintisi hakkındaki detayları araştırdı. Zeytinburnu'nda meydana gelen elektrik kesintisinin üzerine arama motorlarında Zeytinburnu elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Zeytinburnu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? soruları araştırıldı.

Zeytinburnu elektrikler ne zaman gelecek? sorusu merak ediliyor. 17 Nisan Pazartesi günü Zeytinburnu'nda meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar Zeytinburnu elektrikler ne zaman gelecek? sorusuna yanıt aradı. BEDAŞ tarafından yapılan duyurunun ardından merak edilen Zeytinburnu elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Zeytinburnu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ tarafından yapılan açıklama şöyle;