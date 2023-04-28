28 Nisan günü Zeytinburnu'nda meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar Zeytinburnu elektrik ne zaman gelecek? sorusunu araştırdı. Meydana gelen elektrik kesitinin ne zaman son bulacağı merak edilirken arama motorlarında Zeytinburnu elektrik ne zaman gelecek? 28 Nisan Zeytinburnu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? soruları aratıldı.

Zeytinburnu elektrik ne zaman gelecek? sorusu 28 Nisan günü Zeytinburnu'nda meydana gelen elektrik kesintisinin ardından aratıldı. Elektriklerin ne zaman geleceği merak konusu olmuşken arama motorlarında Zeytinburnu elektrik ne zaman gelecek? 28 Nisan Zeytinburnu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? sorularına yanıt arandı.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

Zeytinburnu'nda meydana gelen elektrik kesintisi BEDAŞ resmi sitesindeki planlı kesintiler kısmında yer almıyor bu nedenle oluşan elektrik kesintisi anlık bir arızadan dolayı meydana geldi. Elektrik kesintisi arızanın giderilmesinin ardından gelecek.