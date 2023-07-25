Zeytinburnu elektrik ne zaman gelecek? 25 Temmuz Zeytinburnu elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Gündem Haberleri
Zeytinburnu elektrik ne zaman gelecek? 25 Temmuz günü Zeytinburnu'nda meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar Zeytinburnu elektrik ne zaman gelecek? sorusunu araştırdı. Meydana gelen elektrik kesitinin ne zaman son bulacağı merak edilirken arama motorlarında Zeytinburnu elektrik ne zaman gelecek? 25 Temmuz Zeytinburnu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? soruları aratıldı.
Zeytinburnu elektrik ne zaman gelecek? sorusu 25 Temmuz günü Zeytinburnu'nda meydana gelen elektrik kesintisinin ardından aratıldı. Elektriklerin ne zaman geleceği merak konusu olmuşken arama motorlarında Zeytinburnu elektrik ne zaman gelecek? 25 Temmuz Zeytinburnu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? sorularına yanıt arandı.
ZEYTİNBURNU ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
Zeytinburnu'nda meydana gelen elektrik kesintisi hakkında BEDAŞ resmi sitesinde yer alan bilgilendirme şöyle: