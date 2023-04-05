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Zeytinburnu elektrik kesintisi! Zeytinburnu elektrik kesintisi ne zaman düzelecek, elektrik ne zaman gelecek? Son dakika!

Zeytinburnu elektrik kesintisi! Zeytinburnu elektrik kesintisi ne zaman düzelecek, elektrik ne zaman gelecek? Son dakika!

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Birçok ilçede elektrik kesintisi gerçekleşirken Zeytinburnu elektrik kesintisi yaşanan ilçeler arasında yer aldı ve bu nedenle vatandaşlar internet üzerinde Zeytinburnu elektrik kesintisi ne zaman düzelecek, elektrik ne zaman gelecek? Sorusuna yanıt aradı. Peki, Zeytinburnu elektrik kesintisi! Zeytinburnu elektrik kesintisi ne zaman düzelecek, elektrik ne zaman gelecek?

5 Nisan sabah saatlerinde Küçükçekmece'de meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar Zeytinburnu elektrik kesintisi hakkında araştırmalarda bulundu. Sorunun ne zaman giderileceği ve sorunun sebebi ne konu hakkında en çok merak edilmekte olan detaylar arasında yer aldı. Peki, Zeytinburnu elektrik kesintisi! Zeytinburnu elektrik kesintisi ne zaman düzelecek, elektrik ne zaman gelecek?

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ

5 Nisan günü meydana gelen elektrik kesintisi için BEDAŞ tarafından gerçekleştirilen açıklamalar şu şekilde;

Zeytinburnu elektrik kesintisi! Zeytinburnu elektrik kesintisi ne zaman düzelecek, elektrik ne zaman gelecek? Son dakika!

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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