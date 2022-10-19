İstanbul Zeytinburnu'nda elektrik kesintisi olacak mı merak ediliyor. İstanbul Zeytinburnu'nun bazı kesimlerinde 19-20-21-22 Ekim tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Zeytinburnu elektrik kesintisi ne zaman? 19-20-21-22 Ekim Zeytinburnu'nda elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Zeytinburnu'nda elektrikler ne zaman gelir? İşte tüm elektrik kesintileri ve saatleri...

Zeytinburnu elektrik kesintileri ve saatleri merak ediliyor. Zeytinburnu hangi mahallede saat kaçta elektrikler kesilecek? 19-20-21-22 Ekim günleri İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. Peki, Zeytinburnu elektrik kesintisi ne zaman? 19-20-21-22 Ekim Zeytinburnu'nda elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul Zeytinburnu elektrik kesintisi ve detayları…

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN 2022?

19 Ekim Çarşamba Zeytinburnu Elektrik Kesintisi Olacak Yerler ve Saatleri:

NO: 33817378

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 19/10/2022 00:01:00 - 19/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33817376

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 19/10/2022 00:01:00 - 19/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

20 Ekim Perşembe Zeytinburnu Elektrik Kesintisi Olacak Yerler ve Saatleri:

NO: 33817379

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 20/10/2022 00:01:00 - 20/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33817380

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜRÜN ÇIKMAZ, YILDIZ sk bölgelerinde 20/10/2022 00:01:00 - 20/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33817382

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah YILDIZ sk bölgelerinde 20/10/2022 00:01:00 - 20/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33817383

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜRÜN ÇIKMAZ, YILDIZ sk bölgelerinde 20/10/2022 00:01:00 - 20/10/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33817384

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜRÜN ÇIKMAZ, YILDIZ sk bölgelerinde 20/10/2022 00:01:00 - 20/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33817385

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah CEBE ALİ BEY sk bölgelerinde 20/10/2022 00:01:00 - 20/10/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33817386

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 20/10/2022 06:00:00 - 20/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34241669

İSTANBUL İLİ ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, ÇAYIR, ÇİMEN, ÇİMEN 1 sk / ÇIRPICI mah PROF. DR. AZİZ ERGİN, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, YEŞİLYOL G, ÇAYIR, ÇINAR, ÇINAR 1, ÇINAR 12, ÇINAR 4, ÇINAR 6, ÇINAR 7, ÇINAR 8, ÇIRPICI YOLU, ŞEHİT CENGİZ ALUÇKU sk bölgelerinde 20/10/2022 09:00:00 - 20/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

21 Ekim Cuma Zeytinburnu Elektrik Kesintisi Olacak Yerler ve Saatleri:

ZEYTİNBURNU ilçesinde 2022-10-21 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

22 Ekim Cumartesi Zeytinburnu Elektrik Kesintisi Olacak Yerler ve Saatleri:

ZEYTİNBURNU ilçesinde 2022-10-22 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.