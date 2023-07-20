Zeytinburnu Belediyesi, Kültür Vadisi Projesi kapsamında yenilenen taşınmazları satışa çıkardı

Merkezefendi Mahallesi'nde, Kültür Vadisi Projesi çerçevesinde yenilenen 3 bin 343 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz Zeytinburnu Belediyesi tarafından satışa sunuldu.

İstanbul'un kara surlarından, tarihi kapılarına, Erikli Baba Tekkesi'nden Aya Pareskevi Kilisesi'ne, Fişekhane'den Türk Dünyası Kültür Mahallesi'ne pek çok tarihi, dini yapı, türbe, anıt mezar, kültürel merkez ve müzeden oluşan zengin bir hattı bünyesinde barındıran Kültür Vadisi Projesi'nin Merkezefendi Mahallesi'ni kapsayan çalışmaları başarıyla tamamlanmıştı. "Merkezefendi ve Çevresi Yenileme Alanında" kalan taşınmazların İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylı tasarılar çerçevesinde son olarak Zeytinburnu Belediyesi tarafından yenileme işlemi tamamlanan 3 bin 343 ada, 3 parsel üzerindeki 127 metrekarelik taşınmaz da Zeytinburnu Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından satışa sunuldu. - İSTANBUL