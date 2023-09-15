Zeytinburnu Belediyesi Kadınların El Emeği Ürünlerini Sergiledi

İSTANBUL (İHA) – Zeytinburnu Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerini satarak ev ekonomisine katkı sağlamaları için El Emeği Günleri'nin 2.'sini düzenledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergide kadınların emek verdiği ürünler satışa sunuldu.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından 15 Temmuz Meydanı'nda 2.'si düzenlenen 'El Emeği Günleri' çerçevesinde giyim, takı, el sanatları, el örgüsü, işleme, nakış, dantel, ev tekstili, bebek ve çocuk kıyafetleri, dokuma, ahşap boyama, cam boyama gibi birçok kategoride el emeği ürünleri satışa sunuldu. Düzenlenen etkinlikte kadınların, Zeytinburnu'nda ikamet etmesi ve vergi mükellefi olması şartı ile stantlardan ücret alınmadan satış yapılmasına izin verildi. Kadınların el emeği ürünlerinin satışının desteklenmesi ve kazanç sağlamaları amacıyla düzenlenen günde alana gelen çocuklar için de etkinlikler hazırlandı. Pazar yerini gezen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise el emeğiyle yapılan masa örtülerini, çantaları, el örgüsü nakış gibi birçok ürünü inceleyerek satın aldı. Bugün Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda başlayan etkinlik 15-17 Eylül günleri arasında 3 gün boyunca 95 stantta gelen vatandaşlara hizmet verecek.

"El emeği, göz nuru döken bütün kadınlarımıza teşekkür ediyorum"

Etkinliğin 3 gün boyunca açık kalacağını söyleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Şu anda Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda Zeytinburnu El Emeği Günleri'nin açılış günündeyiz. Bu bizim ikinci yaptığımız etkinlik. Burada yüze yakın stantta Zeytinburnu'ndaki kadınların el emeği, göz nuru ürünleri, emekleri, güzellikleri üç gün boyunca burada tezgaha çıktı. Bütün Zeytinburnuluları, İstanbulluları buraya bekliyoruz. Pazar gününe kadar burası açık kalacak. Katılan bütün kadınlarımıza el emeği, göz nuru döken bütün kadınlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bereketli bir pazar olur ve kadınlarımız için hem hobilerini geliştirdikleri bir etkinlik hem de küçük gelirler elde ettikleri bir faaliyet olur diye düşünüyorum. Emek veren bütün arkadaşlarıma tekrar bütün kadınlarımıza teşekkür ediyorum ve tekrar Cuma, Cumartesi, Pazar günü Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'na, bütün Zeytinburnu ve İstanbulluları bu güzellikleri görmeye davet ediyorum" dedi.

"Yaptığımız ürünleri tanıtıyoruz"

El işi olarak çokça ürünler ortaya koyduğu söyleyen Canan Dokuncu ise, "Zeytinburnu Belediyesi'nin kadınlar için hazırladığı 'El Emeği Günleri'ne katılmak için buradayız. Çok mutluyuz. Yaptığımız ürünleri tanıtıyoruz. Kendi özgüvenimiz artıyor. Kendimiz için de bir şeyler yaptığımız için ve ayrıca mutluyuz, Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bugün burada çocuklar, büyükler, bebekler için, çantalar, yelekler, takılar, saç bandanaları, el işine ait olan her şeyi yapıp satıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL