Zeytinburnu Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy Zeytinburnu Belediyesi hangi partiden? - Haberler

Zeytinburnu Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar

yapılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy gündemin en çok merak edilen

isimlerinden biri oldu. Peki, Zeytinburnu Belediye Başkanı kimdir? Zeytinburnu

Belediye Başkanı Ömer Arısoy hangi partili?

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI ÖMER ARISOY KİMDİR?

1974'te Rize Çamlıhemşin'de doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini burada tamamladı. 1989'da

Marmara Üniversitesi Basın – Yayın Yüksekokuluna girdi, üç yıl devam etti. 1992'de İstanbul

Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi ve 1997'de mezun oldu. Bir süre serbest avukatlık

yaptı.1999'da Zeytinburnu Belediyesi Başkan Danışmanı, 2004'te Başkan Yardımcısı oldu.

10 yıl boyunca hukuk işleri, kültür, bilgi işlem, yazı işleri ve insan kaynakları sorumluluğunu

yürüttü, encümen ve ihale komisyonu başkanlığı yaptı. Zeytinburnu Belediyesi Kültür

Yayınlarını yönetti Ekim 2014'te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi

Başkanı olarak görevlendirildi. Doğal ve kültürel mirasla uyumlu yeni bir konut politikası

oluşturulmasına katkı sağlamak üzere Ev ve Şehir seminerlerini düzenledi. TOKİ Kültür

Yayınlarını hayata geçirdi.

Eylül 2016'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı. 3. Millî Kültür Şûrası, 3.

Turizm Şûrası ve 6. Ulusal Yayın Kongresinin düzenlenmesinde etkin rol aldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle, Temmuz 2018'de Kültür ve Turizm

Bakan Yardımcısı oldu.

Kasım 2018'de AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adaylığı için Bakanlıktan ayrıldı. 31

Mart 2019 mahalli idareler seçiminde Zeytinburnu ilçesinin 5. Belediye Başkanı olarak

seçildi. Türk Dünyası Belediyeler Birliği yönetim kurulu üyesi olan Arısoy, evli ve üç çocuk

babasıdır.

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