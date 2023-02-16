Son zamanlarda sık sık kullanılmaya başlanan zeytin yaprağı hakkında araştırmalar devam ediyor. Kurutulmuş olarak tüketilen zeytin yaprağı kilo kontrolü ve zayıflamaya destek veriyor. Peki, Zeytin yaprağı faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı zayıflatır mı? Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır?

Zeytin yaprağı kurutularak çayı yapıldığında, vücutta pek çok faydaya katkı sağlıyor. Bununla beraber bağışıklık sistemine de oldukça önemli yararları bulunmaktadır. Doğal bir metot olmasından ötürü maddi açıdan çok ekonomiktir. Kilo sorunu olanların, zeytin yaprağı çayını tüketmeleri sonucunda olumlu sonuç aldıklarını belirtmek mümkündür. Zeytin yaprağı çayı kilo şikayetinden müzdarip olan kişiler için birebir bir çözümdür. Peki, Zeytin yaprağı faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı zayıflatır mı? Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır? İşte detaylar haberimizde...

ZEYTİN YAPRAĞI FAYDALARI NELERDİR?

Zeytin yaprağının düzenli tüketilmesi zihne işlevsellik kazandırır.

Yüksek tansiyona da iyi gelen zeytin yaprağı kan basıncının düşürülmesine yardımcı olur.

Antibakteriyel olan zeytin yaprağıyla bakteri ve mantarlardan kurtulabilirsiniz.

Anne karnına oluşabilen genetik ve zihinsel sorunların önüne geçer.

Kemiklerde oluşabilecek iltihaplanmaları engeller.

Dişi ağrıyanlar için zeytin yaprağı kurtarıcıdır.

Yaraların hızlıca iyileşmesini sağlar.

Zayıflamak isteyenlerin yardımcısıdır.

Açlık hissini bastırır ve tok hissettirir.

ZEYTİN YAPRAĞI ZARARLARI

Her faydalı besin gibi yanlış ve aşırı tüketimde zeytin yaprağı zararları da ortaya çıkabilmektedir. Özellikle alerjisi olanların zeytin yaprağını tüketmesi tavsiye edilmez. Bazı kişilerde zeytin yaprağı çayı ya da herhangi bir şekilde tüketildikten sonra mide bulanması, kızarıklık ve kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar oluşabilmektedir. Böyle durumlarda tüketimin durdurulması tavsiye edilir.

ZEYTİN YAPRAĞI ZAYIFLATIR MI?

Pek çok kişi zeytin yaprağı zayıflatır mı diye merak etmektedir. Zeytin yaprağı tokluk hissi verdiği ve insülin direncine iyi geldiği için zayıflatıcı etkisi vardır. Ayrıca yağ yakımı da sağlayan zeytin yaprağıyla zayıflayabilirsiniz.

ZEYTİN YAPRAĞI ÇAYI NASIL YAPILIR?

Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır diye merak edenler için ilk olarak bir tutam zeytin yaprağını kaynatılmış suya atmaları gerektiğini söyleyebiliriz. Kaynamış suya atılan zeytin yaprakları 5-10 dakika demlendikten sonra süzülerek ılık olarak içilebilir.