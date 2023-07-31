Manisa'da, zeytin dolu tankın içine çıplak şekilde zeytinleri sepete dolduran şahıs ne oldu merak ediliyor. Peki Zeytin tankına giren adam ne oldu, ceza aldı mı?

Zeytin tankına giren adam ne oldu? Manisa'da, zeytin dolu tankın içine çıplak şekilde zeytinleri sepete dolduran şahıs ne oldu merak ediliyor. Peki Zeytin tankına giren adam ne oldu, ceza aldı mı? Detaylar...

ZEYTİN TANKINA GİREN ADAM NE OLDU?

Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytin tankına girip zeytinleri çıplak şekilde sepete doldurarak görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çekilen görüntüler gündeme bomba gibi düştü. M.A. isimli şahıs, salamura zeytin tankına çıplak şekilde girip sepetleri doldurmaya başladı.

VİDEOYU EĞLENCE AMAÇLI ÇEKMİŞ

Bununla da yetinmeyen şahıs görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülere sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri şahsı gözaltına aldı. Zanlı, jandarmadaki ifadesinde videoyu eğlence amaçlı çektirip, paylaştığını savundu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.A. isimli şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZEYTİN İŞLETMESİ MÜHÜRLENDİ



Öte yandan görüntülerin çekildiği zeytin işletmesi ise mühürlenerek, faaliyetten men edildi. İşletme sahibi hakkında idari para cezası uygulandı.