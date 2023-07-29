Zeytin tankına çıplak giren adam kim?

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündeme oturdu. Manisa'da çekildiği iddia edilen görüntülerde çıplak bir şahıs, üretim tesisinde yeşil zeytin dolu bir tankın içine girdi. Peki, Zeytin tankına çıplak giren adam kim?