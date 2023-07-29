Zeytin tankına çıplak giren adam kim?
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Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündeme oturdu. Manisa'da çekildiği iddia edilen görüntülerde çıplak bir şahıs, üretim tesisinde yeşil zeytin dolu bir tankın içine girdi. Peki, Zeytin tankına çıplak giren adam kim?
Manisa'da çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çıplak bir şahsın yeşil zeytinlerin içine girerek sepetleri doldurduğu görüntüler infial yarattı. Görüntülere tepki gösteren bazı kullanıcılar, "Artık zeytin yiyemeyeceğim" yorumunda bulundu. Zeytin tankına çıplak giren adam kim?
ZEYTİN TANKINA ÇIPLAK GİREN ADAM KİM?
Şahsın rahat tavırlarla kendisine uzatılan boş sepetleri zeytinlerle doldurduğu gözlemlenirken, sosyal medya üzerinde hızlıca yayılan bu görüntüler hijyen anlamında vatandaşları kaygıya düşürdü.
Zeytin tankına çıplak giren kişinin kimliği henüz açıklanmadı.