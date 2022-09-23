Son zamanlarda duyulan haberler ile birlikte birçok kişi Zeynettin Maraş kimdir? Sorusunu merak ediyor. Bir Türk Bestekar olan Zeynettin Maraş kimdir? Sorusunu sizler için yanıtladık. Yakın zamanda hayatını kaybeden Zeynettin Maraş neden öldü? Sorularını yanıtladık. Peki, Zeynettin Maraş kimdir? Zeynettin Maraş neden öldü?

Hayatını kaybettiği bildirilen Zeynettin Maraş, birçok bilindik şarkının bestecisidir. Ayrıca Emel Sayın'ın gizli aşkı olduğunu da açıklandı. 1927 yılında dünyaya gelen Zeynettin Maraş, vefat haberinin ardından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Zeynettin Maraş kimdir? Zeynettin Maraş neden öldü?

ZEYNETTİN MARAŞ KİMDİR?

Zeynettin Maraş, İstanbul Suadiye'de 1927 yılında dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuarı'na girdi. Dönemin en büyük hocaları Münir Nurettin Selçuk, Şefik Gürmeriç, Mesut Cemil, Nevzat Atlığ, Refik Fersan ve Şerif Muhiddin Targan'dan dersler aldı ve 1953 yılında mezun oldu. Sözleri Necla Tarzi'ye ait olan "Gözyaşlarımı Derdime Derman Ettiğim Akşam" isimli ilk bestesini 1949 yılında, Ankara Radyosu'nda o yılların ses sanatçısı Muzaffer İlkar okudu. 1966 yılında yaptığı 26. bestesi "İnleyen Nağmeler", büyük bir çıkış yaptı. "Gizli Aşk Bu", "Hasretim Sana" ve sözleri Onur Akay'a ait olan "Seni Beklerken" isimli besteleri ile bilinmektedir.

ZEYNETTİN MARAŞ'IN BAZI ESERLERİ

Anladım Sonbaharın Son Ödülüsün Bana (Söz ve Müzik: Zeynettin Maraş)

Aşk Aşk Deyip Çırpınma (Söz ve Müzik: Zeynettin Maraş)

Bâzen Ümit Bâzen Neş'e Bâzen Keder Geldi Gitti (Söz: Taner Şener, Müzik: Zeynettin Maraş)

Ben Bahar Bekliyordum Gonceler Neden Soldu (Söz: Bilinmiyor, Müzik: Zeynettin Maraş)

Ben Ufacık Bir Bebeğim Koru Beni Anneciğim (Söz: Sâdık Atay, Müzik: Zeynettin Maraş)

Benimle Olmaktan Bıktıysan Eğer (Söz: İlkan San, Müzik: Zeynettin Maraş)

Biliyorum Vefâlısın Benim Gibi Sevdâlısın (Söz: Sami Derintuna, Müzik: Zeynettin Maraş)

Dinle Canım Beni Baştan (Söz: Hasan Karakuş, Müzik: Zeynettin Maraş)

Gizli Aşk Bu (Söz ve Müzik: Zeynettin Maraş)

Hatırlamasan da Olur Beni Artık Hiçbir An (Söz ve Müzik: Zeynettin Maraş)

Hasretim Sana Sanki Bin Yıl Uzakta Gibi(Söz ve Müzik: Zeynettin Maraş)

İnleyen Nağmeler (Söz ve Müzik: Zeynettin Maraş)

Semâdan Parlak Yüzün Bir Kerecik Göreyim (Söz ve Müzik: Zeynettin Maraş)

Sen Kapımda Bir Sessin Duyup Açamadığım (Söz: Bengül Erdamar, Müzik: Zeynettin Maraş)

Sen Yemyeşil Baharsın Dileğin Tutulduğu Umuda Erildiği (Söz ve Müzik: Zeynettin Maraş)

Seni Beklerken (Söz: Onur Akay, Müzik: Zeynettin Maraş)

Yağmur Git Penceremden Uykum Kaçırıyorsun (Söz: Cansın Erol, Müzik: Zeynettin Maraş)