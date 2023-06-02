AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Zeynep Yıldız kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partili, hangi ilin milletvekili? Zeynep Yıldız ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Zeynep Yıldız geliyor. Peki, Zeynep Yıldız kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

ZEYNEP YILDIZ KİMDİR?

Zeynep Yıldız, (d. 1992) Türk siyasetçi ve avukat. TBMM 27 ve 28. dönem AK Parti Ankara milletvekilidir.

Hayatı ve kariyeri

1992 yılında Ankara'nın Keçiören ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaöğretimini TED Ankara Kolejinde gerçekleştirmiştir. Daha sonra, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki öğrenimini de 2014 yılında tamamlamıştır. Uluslararası bir hukuk bürosunda çalışmış olan Yıldız, bilişim sektöründe hizmet veren bir şirkette de çalışmıştır. AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı, AK Parti Gençlik Kolları 5. Dönem Genel Başkan Yardımcılığı ve Halkla İlişkiler Başkanlığı da yapmış olan Yıldız, AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi ile Merkez Disiplin Kurulu üyeliğine seçilmiştir. AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenmiştir. Halihazırda AK Parti Genel Merkez Bilgi Teknolojileri başkan yardımcısıdır. Bunun yanısıra Avrupa Konseyi Parlementerler Meclisinde Türkiye'yi temsil etmektedir. İngilizce, Fransızca ve Almanca bilmektedir.