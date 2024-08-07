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Zeynep Yetgil kimdir? Milli güreşçi Zeynep Yetgil kaç yaşında, nereli? Zeynep Yetgil kaçıncı oldu?

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Milli güreşçi Zeynep Yetgil kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş branşında mücadele eden Zeynep Yetgil'in hayatı ve biyografisi araştırılıyor. Peki, Zeynep Yetgil kimdir?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Zeynep Yetgil kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Olimpiyat Oyunları'nda Zeynep Yetgil kaçıncı oldu sorusuna yanıt aranıyor. Zeynep Yetgil kimdir? Milli güreşçi Zeynep Yetgil kaç yaşında, nereli? Zeynep Yetgil kaçıncı oldu? Detaylar haberimizdedir…

ZEYNEP YETGİL KİMDİR?

Zeynep Yetgil, 2000 yılında Erzurum'da doğdu. Türk kadın güreşçi. Serbest stilde mücadele eden Yetgil, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve millî takım adına müsabakalara katılmaktadır.

İstanbul Bağcılar Spor Salonu'nda düzenlenen 2018 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası kadınlar 53 kilo müsabakalarında Zeynep Yetgil, Belaruslu Katsiarya Pichkouskaya'yı 6-5 yenerek altın madalya kazandı. İtalya'nın Başkenti Roma'da düzenlene 2018 Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Zeynep Yetgil altın madalya kazandı.

Norveç'te düzenlenen 2021 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Zeynep Yetgil, kadınlar 53 kiloda ilk turda Alman Annika Wendle'yi 5-3, son 16 turunda Moğol Bat-Ochiryn Bolortuyaa'yı 8-2 öndeyken tuşla yenerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Ukraynalı Khrystyna Bereza'ya 6-3 mağlup olarak turnuvaya veda etti ve turnuvayı yedinci sırada bitirdi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenen 2021 Dünya U23 Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Son 16 turunu bay geçti ve çeyrek finalde İtalyan Carmen Di Dio'yu 4-0 öndeyken tuşla yenerek yarı finale kaldı. Yarı finalde Rusya'dan Ekaterina Verbina'ya mağlup oldu. Bronz madalya maçında Moğol rakibi Mönkhbatyn Mönkhgerel'i 8-3 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen 2022 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası kadınlar 55 kilo müsabakalarında Zeynep Yetgil, İsveçli Nova Bergman'ı 3-1 yenerek bronz madalya kazandı. Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda kadınlar serbest stilde 53 kg'da final müsabakasında Yunan Maria Prevolaraki'ye kaybederek gümüş madalya kazandı. Zeynep Yetgil, çeyrek finalde İtalyan Carmen Di Dio'yu 8-0 ve yarı finalde Mısırlı Shaimaa Mohamed 4-1 yenerek finale yükselmişti. Konya'da Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda serbest stil 53 kilo final müsabakasında Özbekistanlı Shokhida Akhmedova'yı 3-1 öndeyken tuşla yenerek altın madalya kazandı.

Zeynep Yetgil kimdir? Milli güreşçi Zeynep Yetgil kaç yaşında, nereli? Zeynep Yetgil kaçıncı oldu?

Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen 2023 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stil 63 kiloda final maçında Ukraynalı Liliia Malanchuk'u 9-4 yenerek altın madalya kazandı. İlk turda Moldovalı Mariana Dragu?an'u ve çeyrek finalde Fransız Chadia Ayachi'yi 10-0'lık skorlarla teknik üstünlükle ve yarı finalde Azerbaycanlı Gultakin Shirinova karşısında 5-0 öndeyken tuşla yenerek finale çıkmıştı. Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stil 53 kiloda eleme turundan başlayan Zeynep, Polonyalı Roksana Zasina'yı 10-0 teknik üstünlükle mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde İsveçli Jonna Malmgren ile karşılaşan Zeynep, minderden yenik ayrılmasına rağmen rakibinin finale çıkması sonrası bronz madalya mücadelesi hakkı elde etti. Bronz madalya mücadelesinde de Azerbaycanlı rakibi Türkan Nasirova'yı 10-0 teknik üstünlükle yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

2024 yılında Dünya Olimpiyat Elemeleri kadınlar 53 kilo mücadelesinde Özbekistanlı Shokhida Akhmedova'yı 10-0 mağlup ederek Paris'te düzenlenecek olan 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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