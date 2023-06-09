Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat hangi dizilerde oynadı? Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Zeynep Tuğçe Bayat, ilk olarak Arka Sıradakiler dizisindeki rolüyle ilk oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Şimdilerde Kimler Geldi Kimler Geçti dizisiyle adından söz ettiren Zeynep Tuğçe kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat hangi dizilerde oynadı? Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizdedir…

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?

8 Şubat 1990 tarihinde Mersin'de doğan Zeynep Tuğçe Bayat, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk bölümü mezunudur. Üniversite zamanında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yaptı. Sonrasında birçok dizi ve sinema filminde yer aldı. FOX'ta yayımlanan Arka Sıradakiler dizisinde 2009 yılında rol alarak ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirdi.

2011 senesinde atv'de yayımlanan Gönülçelen adlı dizide "Nevra" karakterini, aynı yıl TNT'de yayınlanan Yıldız Masalı dizisinde "Pelin" karakterini, 2014 yılında Ah Neriman dizisinde "Yeşim" karakterini ve 2015 yılında Star TV'de yayımlanan Çilek Kokusu dizisinde "Gonca" karakterini canlandırdı. Son olarak ise, Show TV'de yayımlanan Baba adlı dizide "Şahika" karakterini canlandırdı.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Arka Sıradakiler

Gönülçelen

Yıldız Masalı

Ah Neriman

Çilek Kokusu

Seviyor Sevmiyor

Afili Aşk

Kuruluş Osman

Baba

Teşkilat

La Pasion Turca