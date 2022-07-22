Zeynep Tosun kimdir? Modacı Zeynep Tosun kaç yaşında? Zeynep Tosun biyografisi!

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ZEYNEP TOSUN KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan Zeynep Tosun, üniversitede işletme okuduktan sonra moda tasarımı eğitimi almak üzere İtalya, Milano'daki Istituto di Marangoni'ye gitti. Aynı zamanda yaz döneminde eğitimine devam ederken 2005 senesinin yazında Türkiye'de Derishow markasında staj yaptı.

İtalya'da 1 senelik moda tasarım eğitimini bitirdikten sonra aynı okulda master programına kabul edildi. Eğitimi boyunca illüstrasyon, dijital moda, kalıp ve moda tarihi dersleri aldı. Mezuniyetinin ardından Temmuz 2006 yılında Alberta Ferretti'den iş teklifi aldı ve İtalya'nın Rimini şehrine yerleşti. Bu süre zarfında Alberta Ferrettinin tasarım ekibinin bir üyesi olarak hem Alberta Ferretti hem de Philosophy Di Alberta Ferretti markaları için tasarımlar yaparak kendisini özellikle haute couture konusunda geliştirdi. Akabinde Türkiye'ye dönmesiyle 2007 yılı Koza Genç moda tasarımcıları yarışmasına katılarak 3. oldu. Tosun aynı dönem Esin Maraşlıoğlu'nun Design Loft adlı projesinde yer aldı.

Design Loft projesinin tamamlanmasının ardından kısa bir dönem Dice Kayek markasının yaratıcısı ve tasarımcısı olan Ece Ege'nin tasarım asistanlığını yaptı. Eğitiminin ve sektör deneyimlerinin sonrasında kendi markasını 2008 Ekim ayında kurdu.

2009 yılından itibaren Zeynep Tosun markası haute couture ve hazır giyim koleksiyonları tasarlayarak sektöre giriş yapmıştır. Markasının ilk doğuşundan bu yana Zeynep Tosun Türk el işçiliği ve el sanatlarını öne çıkarmaya çalışarak etnik köken ile modern bir tasarım anlayışını birleştirmeye yönelik koleksiyonlar hazırlamıştır. Tosun Anadolu genelinde birçok kadın gruplar ile çalışarak üretiminin en önemli kısmını buralarda yapmaktadır. Kendisi bu konuda Gap idaresiyle ile projeler geliştirip UNDP'nin Turkiye marka temsilcilerinden biri olarak görev almaktadır.

Zeynep Tosun Türkiye'deki ilk defilesini 2009 yılında gerçekleştirilmiş ve 2011 yılında Londra Moda Haftası'nda 8 sezon 4 yıl koleksiyonlarını İngiliz moda sektörüne tanıtmıştır. Buradaki defilelerin sonucunda dünya starlarının dikkatini çekmiş ve Lady Gaga, Nicole Scherzinger, Kate Hudson gibi bir çok isim Zeynep Tosun koleksiyonundan tasarımlar giymiştir. Tosun'un koleksiyonları aynı zamanda İngiliz Vogue, Hindistan Vogue, İngiliz I-D, Vogue Italia, Elle Italia gibi birçok avrupa yayınlarının moda çekimlerinde kullanılmıştır.

Tosun bunun yanı sıra kendi markasının dışında tekstil ve farklı sektörlerin önde gelen markaları ile işbirliği yaparak kurumsal danışmanlık hizmeti vermiştir. Koton, İpekyol, YKM ile giyim koleksiyonları, Beymen, Mor Cati, Lucky Culture ve Bomonti bira ile ozel projeler yapmış ve Beefeater Cin, Brown, Barbie, Avon, Samsung, Coca-Cola ve Magnum gibi bir çok global marka işbirliği gerçekleştirmiştir.

Bugüne kadar Tosun'un koleksiyonları Beymen, Gizia Gate, Harvey Nichols, Midnight Express ve Bilstore mağazalarının yanı sıra yurt dışındada Dolce&Gabbana Concept Store, 25 Park, Moda Operandi, İntermix, Wolf&Badger, Sketch gibi noktalarda satılmıştır.

ZEYNEP TOSUN INSTAGRAM HESABI

Zeynep Tosun Instagram hesabı "zeyneptosunofficia" 228 bin takipçisi bulunuyor.