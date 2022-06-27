Zeynep Sever Demirel kimdir? Seksenler Amelie kimdir? Zeynep Sever kaç yaşında, nereli?
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TRT ekranlarının sevilen dizisi Seksenler yeni sezonda yeni oyuncular ile yer aldı. Seksenler'de yer alan Amelie karakterini ise Fenerbahçe'de uzun süre kalecilik yapmış Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel canlandırmakta. Peki, Zeynep Sever Demirel kimdir? Seksenler Amelie kimdir? Zeynep Demirel kaç yaşında, nereli?
Perşembe akşamları yayınlanan TRT ekranlarının sevilen dizisi Seksenler yeni sezona geçen hafta yeni kadrosu ile başladı. Peki, Zeynep Sever Demirel kimdir? Seksenler Amelie kimdir? Zeynep Demirel kaç yaşında, nereli? Zeynep Demirel hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
ZEYNEP SEVER DEMİREL KİMDİR?
Zeynep Kübra Sever Demirel (d. 9 Temmuz 1989, İstanbul, Türkiye), "2009 Miss Belçika" güzeli. 2009 yılında katıldığı Miss Universe'de ilk 15 arasına kalmıştır ama ikinci aşamaya girememiştir. İki çocuğu olmasına rağmen üniversiteyi bitiren Zeynep Hanım, takdir topladı.
Zeynep Sever Türkiye millî kalecisi Volkan Demirel ile 21 Eylül 2010'da evlendi. Çiftin 2 kızı bulunmaktadır.
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