Zeynep Özbaş Arıkan kimdir? CHP Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı Zeynep Özbaş Arıkan kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı ise Zeynep Özbaş Arıkan oldu. Zeynep Özbaş Arıkan kimdir? Zeynep Özbaş Arıkan nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ZEYNEP ÖZBAŞ ARIKAN KİMDİR?

Zeynep Özbaş Arıkan, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Etik Kurul Başkanlığı, Kahramanmaraş Lisesi Mezunlar Derneği Başkanlığı, Kadın Platformu Başkanlığı ve Kahramanmaraş Yetiştirme Yurdu Gençlerini Koruma Derneği Başkanlığı gibi çeşitli görevlerde etkin bir şekilde çalışmıştır. Kent ve gençlik alanlarında faaliyet göstererek Kahramanmaraş'taki sosyal ve kültürel hayata katkı sağlamıştır.