Zeynep Mayruk kimdir? Zeynep Mayruk nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

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ZEYNEP MAYRUK KİMDİR?

1989 yılında İzmir'de doğdu. İlk moda dersini Chicago' da Saint Charles Lisesi'nde, aldı. 2006 yılında Saint Charles Lisesi'nden mezun olduktan sonra Türkiye' ye geri döndü ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı bölümünde eğitim hayatını sürdürerek 2012 yılında mezun oldu. 2012 yılından sonra Londra Central Saint Martins' de 6 farklı sertifika programını bitirdi.

Zeynep Mayruk doğum tarihi : 1989

Zeynep Mayruk kaç yaşında : 31 yaşında

Zeynep Mayruk nereli : İzmir doğumlu

Zeynep Mayruk mesleği ne : Moda Tasarımcısı

2013 yılında Zeynep Mayruk markasını yarattı. Haute Couture tasarımlarını ve hazır giyim kıyafetlerinin üretimlerini sürdürüyor. İlk koleksiyonunu 2013 Alaçatı Millfest festivalinde sergiledi. Daha sonra 2014 ilkbahar yaz koleksiyonlarının sergilendiği Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul' da ilk stüdyo defilesini gerçekleştirdi.

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