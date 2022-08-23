Zeynep Koçak kimdir? Zeynep Koçak hayatı ve biyografisi! Zeynep Koçak kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Zeynep Koçak, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Zeynep Koçak hakkında merak edilenler. Zeynep Koçak hayatı ve biyografisi. Zeynep Koçak kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Zeynep Koçak merak konusu oldu. İşte Zeynep Koçak hakkında merak edilen Zeynep Koçak kimdir, Zeynep Koçak hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ZEYNEP KOÇAK KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Ağustos 1983

(38 yaşında),

Ankara

27 Ağustos 1983 yılında Ankara'da doğdu. TED Ankara Koleji ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Koçak öğrenim süresi boyunca klip ve kısa film yönetmenliği yaptı."Tik Tak" animasyon kısa filmi Cannes dahil ulaslararası yirmiden fazla festivalden ödül aldı.