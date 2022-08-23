Zeynep Koçak ile Oğuzhan Koç neden ayrıldı?

Oğuzhan Koç 8 yıldır oyuncu Zeynep Koçak ile birlikteydi. Yaz sonunda evlenmeyi planlayan çift Bebek'ten ev tutmuştu ve daha sonra ayrıldılar. Ayrılığın perde arkası merak konusu olmuştu. Peki, Zeynep Koçak Oğuzhan Koç neden ayrıldı?

Zeynep Koçak Oğuzhan Koç neden ayrıldı? Oğuzhan Koç 8 yıldır oyuncu Zeynep Koçak ile birlikteydi. Yaz sonunda evlenmeyi planlayan çift Bebek'ten ev tutmuştu ve daha sonra ayrıldılar. Ayrılığın perde arkası merak konusu olmuştu. Peki, Zeynep Koçak Oğuzhan Koç neden ayrıldı? İşte detaylar...

ZEYNEP KOÇAK VE OĞUZHAN KOÇ NEDEN AYRILDI?

Evlilik hazırlığı yapan Zeynep Koçak iş için Fransa-Cannes'a gitmiş. Dönüşte sevgilisi Oğuzhan Koç'un hareketlerinden şüphelenmiş. Daha sonra da aldatıldığını öğrenmiş.

İŞ SEYEHATİ DÖNÜŞÜ BÜYÜK ŞOK

Evlilik hazırlığı yapan Zeynep Koçak iş için Fransa-Cannes'a gitti. Dönüşte sevgilisi Oğuzhan Koç'un hareketlerinden şüphelendi. Müstakbel eşinin nikahtan kaçması üzerine tartıştılar ve Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin'in aşkı ortaya çıktı.

Yıkılan Zeynep Koçak yakınlarına dert yandı: "İş gezisi için gitmiştim. Eve döndüğümde böyle bir şokla karşılaştım."

ZEYNEP KOÇAK KİMDİR?

27 Ağustos 1983 yılında Ankara'da doğdu. TED Ankara Koleji ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Koçak öğrenim süresi boyunca klip ve kısa film yönetmenliği yaptı. "Tik Tak" animasyon kısa filmi Cannes dahil ulaslararası yirmiden fazla festivalden ödül aldı.