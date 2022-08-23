Çok Güzel Hareketler Bunlar'da tanışıp aşk yaşayan Oğuzhan Koç ve Zeynep Koçak, evlilik yolunda giden ilişkilerini noktalamıştı. Oğuzhan Koç, Zeynep Koçak'la ayrıldıktan bir süre sonra Yağmur Tanrısevsin'le aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Zeynep Koçak aldatıldı mı? Oğuzhan Koç Zeynep Koçak ilişkisi neden bitti? merak edildi.

Zeynep Koçak aldatıldı mı? Çok Güzel Hareketler Bunlar'da tanışıp aşk yaşayan Oğuzhan Koç ve Zeynep Koçak, evlilik yolunda giden ilişkilerini noktalamıştı. Oğuzhan Koç, Zeynep Koçak'la ayrıldıktan bir süre sonra Yağmur Tanrısevsin'le aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Zeynep Koçak aldatıldı mı? Oğuzhan Koç Zeynep Koçak ilişkisi neden bitti? merak edildi. İşte detaylar...

ZEYNEP KOÇAK ALDATILDI MI?

Sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Zeynep Koçak, "Hiç aldatıldın mı?" sorusuna verdiği "Google'a bak" cevabıyla adından söz ettirdi. Koçak'ın bu sözleri ise günler sonra Demet Özdemir'le nikah masasına oturacak olan Oğuzhan Koç'u getirdi.

İHANET SORUSUNA CEVAP

Sosyal medya hesabı Instagram'da takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Zeynep Koçak ise ihanet sorusuna yanıtsız kalamadı. Zeynep Koçak bir takipçisinin "Hiç aldatıldın mı?" sorusuna "Google'a bak" cevabını verdi.

ZEYNEP'TEN AYRILIP YAĞMUR'LA AŞK YAŞAMIŞTI

Uğur'un Koçak'la ilişkisi devam ederken Yağmur Tanrısevsin ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Tanrısevsin ile yıllarca aşk yaşayan Oğuzhan Koç, ilişkisini noktaladıktan sonra Demet Özdemir ile yeni bir aşka yelken açtı. Tanrısevsin ile Özdemir'in arkadaş olması da o döneme damga vurmuştu. Özdemir ve Koç, ağustos ayında nikah masasına oturacak.

ZEYNEP KOÇAK KİMDİR?

27 Ağustos 1983 yılında Ankara'da doğdu. TED Ankara Koleji ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Koçak öğrenim süresi boyunca klip ve kısa film yönetmenliği yaptı. "Tik Tak" animasyon kısa filmi Cannes dahil uluslararası yirmiden fazla festivalden ödül aldı.

YAĞMUR TANRISEVSİN KİMDİR?

Adını Feriha Koydum ve Pis Yedili adlı dizilerde konuk oyuncu olarak yer alan Yağmur Tanrısevsin, Güneşi Beklerken dizisinde Melis Güzel karakteriyle tanınmıştır.

Amerika ortak yapımı The Tragedy adlı korku filminde Jennifer rolünü canlandırmıştır. Wella/Koleston'un 2 dönem marka yüzü olmuştur.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam Bölümü mezunudur. Sanat kariyerini oyunculuk ve seramik-cam alanlarında birlikte devam ettirmektedir.

Meltem Cumbul, Betül Alganatay, Ümit Çırak, Bahar Kerimoğlu ve Merve Taşkan oyunculuk eğitimi aldığı bazı isimlerdir. Boks, tenis, kayak, basketbol, heykel ve resim ile ilgilenmektedir

"Geniş Aile: Yapıştır" sinema filminde Çağla karakterini canlandırdı. "Aşk Ağlatır" adlı sinema filminde oynadı. [5] 2014 sonbaharı itibarı ile Kaçak isimli dizide Ustura Faysal'ın (Haluk Bilginer) kızı Tülay Mengen karakterini, Bana Baba Dedi dizisinde Didem karakterini canlandırdı. Show TV'de ekrana gelen "Mayıs Kraliçesi" adlı dizide başrol oynadı. Son olarak atv'de yayınlanan Kalp Yarası dizisinde başrolde yer aldı.