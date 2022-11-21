Zeynep Gülmez kimdir? Zeynep Gülmez kaç yaşında nereli?
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Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün TIR'a çarptığı feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kaza sonrası araştırmalar yapılırken Zeynep Gülmez ismi merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Zeynep Gülmez kimdir?
Amasya'da yaşanan kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Üzücü haber sonrası Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez kimdir?
ZEYNEP GÜLMEZ KİMDİR?
Doğum tarihi: 10 Temmuz 1974 (48 yıl yaşında), Bursa
Eşi: Tolga Güleryüz (e. 2015–2017)
Boy: 1,73 m
Feci azada hayatını kaybeden yönetmen Tolga Güleryüz, 2015 yılında oyuncu Zeynep Gülmez ile nikah masasına oturmuş çift daha sonra 2017 yılında anlaşmalı boşanmıştı.