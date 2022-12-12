Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konu ola Zeynep Ergül araştırılıyor. Zeynep Ergül'ün kayıp kızıyla ilgili gerçekleri öğrenmek için çıktığı yayında daha önce işlenen bir cinayet ortaya çıkmıştı. Peki, Zeynep Ergül kimdir? Müge Anlı, Zeynep Ergül tahliye oldu mu?

ZEYNEP ERGÜL KİMDİR?

Yıllar önce kayıp kızını bulmak için çıktığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki sözleriyle fenomenleşen Zeynep Ergül, bir cinayet suçlamasıyla girdiği cezaevinden çıktıktan sonra TikTok'ta video yayınladı. Ergül'ün son hali kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Zeynep Ergül'ün kayıp kızıyla ilgili gerçekleri öğrenmek için çıktığı yayında daha önce işlenen bir cinayet ortaya çıkmıştı. Cinayetin arkasındaki isimlerden biri olduğu öğrenilen Ergül, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tam 25 ay boyunca hapishanede kalan Ergül, tahliye edildi. Ergül'ün cezaevinden çıktıktan sonra 24 Kasım'da çektiği bir TikTok videosu sosyal medyada gündem oldu. Değişimiyle dikkat çeken Ergül, videoda hem Öğretmenler Günü'nü kutluyor hem bir mani okuyor. Ergül'ün TikTok'ta yayınlanan videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken onlarca kullanıcı tarafından da paylaşıldı. Programa katılan kızı, Zeynep Ergül'ün engelli raporu aldığı, dilencilik yaptığını, sürekli yalan söylediğini ve kendisine kötü davrandığını bu sebeple de annesi ile görüşmek istemediğini belirterek eve dönmek istemediğini söyledi. Zeynep Ergül, gırtlak kanseri, görme engeli, duyma engeli gibi birçok hastalığa sahip olduğunu söylemiş hatta canlı yayında yürüyüşünü değiştirerek bayılma numarası dahi yapmıştı.