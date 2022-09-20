Miss Turkey 2022 yarışması için geri sayım başladı. Finalistlerin arasında yer alan Zeynep Elif Özal'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Zeynep Elif Özal sevgilisi var mı? Miss Turkey Zeynep Elif Özal evli mi? İşte detaylar...

Türk sanat ve dizi dünyasına birçok yıldızı kazandırmasıyla bilinen Miss Turkey yarışmasının bu yılki taç giyme töreni için geri sayım başladı. Yarışmaya saatler kala finalistlerin arasında yer alan Zeynep Elif Özal'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Zeynep Elif Özal sevgilisi var mı? Miss Turkey Zeynep Elif Özal evli mi? Detaylar haberimizde…

ZEYNEP ELİF ÖZAL SEVGİLİSİ VAR MI?

Miss Turkey 15 numarası Zeynep Elif Özal'dır. Miss Turkey 20 finalistinden biri olan Zeynep Elif Özal, 21 yaşında Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümü 2.sınıf öğrencisidir. Özal, 1.75 boyundadır. Zeynep Elif Özal'ın @eliifozall kullanıcı adıyla 14,8bin takipçisi bulunmaktadır.

MİSS TURKEY ZEYNEP ELİF ÖZAL EVLİ Mİ?

Miss Turkey yarışmasına yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Bu sebeple Zeynep Elif Özal'ın evli olmadığı bilinmektedir.